Si la reforma electoral incluye la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en la Ciudad de México se ahorrarían el sueldo de los siete consejeros electorales, pero se podría generar incertidumbre y, en situaciones más graves, casos de violencia debido a la falta de certeza en los resultados de las elecciones.

Lo anterior lo consideraron consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quienes señalaron que seguirán trabajando hasta que la reforma electoral se concrete, por lo que ya preparan las elecciones de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco).

“Con ese conocimiento que tenemos de cómo se procesa lo electoral, pues se van a ahorrar siete sueldos, eso es lo que se va a ahorrar, pero la siguiente pregunta es, ¿y quién va a pagar por eso? Porque aparentemente la premisa es que el órgano electoral nacional reduzca sus costos… ¿Quién va a pagar el costo de la elección? Las entidades federativas le van a mandar al INE el dinero para que haga sus elecciones de ayuntamientos, de Congresos locales, de gobernadores.

“¿Y las prerrogativas de los partidos locales quién las va a pagar? ¿La Federación? Me parece que es una secuencia de elementos que no tienen una fácil resolución y menos cuando consideramos que hay muy poco tiempo para hacer la reforma federal y trasladarla a todas las reformas a nivel local”, comentó Patricia Avendaño, presidenta del IECM.

Apuntó que la falta de los OPLE puede derivar en crisis, no sólo de legalidad, sino de violencia en una elección altamente competitiva.

“En el momento que se tome una decisión errónea, se puede dinamitar una elección y se pueden dinamitar todos los sistemas”, indicó.

Subrayó que no están defendiendo su cargo, pues los cargos tienen vigencia y caducidad.

La consejera Érika Estrada recordó que los OPLE se encargan del registro de candidaturas locales, y consideró imposible que una sola autoridad federal pueda hacerlo.

De igual forma, dijo que una sola autoridad no podría dictar medidas cautelares en menos de 24 horas, como lo hace el IECM.

“No hay una autoridad nacional que pueda soportar, digamos, esa carga de trabajo en los plazos que tiene la propia legislación: 24 horas para dictar medidas cautelares. Imagínense qué organismo podría soportar dictar esas medidas cautelares todos los días”.

El consejero Ernesto Ramos apuntó que si desaparecen los organismos electorales locales, los resultados de los comicios en las entidades podrían tardar hasta un mes, lo que generaría bastante incertidumbre. Además, subrayó que se perderían los avances que cada entidad ha logrado en materia electoral.

“Tendría que entrar cualquier idea nueva a través del camino largo de una institución muy grande, que es el INE. Si ustedes observan los procesos de innovación entre el Instituto Nacional Electoral y los OPLE, es muchísimo más la posibilidad de innovar dentro de las autoridades electorales locales que en la de nivel nacional”, indicó.