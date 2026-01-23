EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

El Departamento de Guerra estadounidense se reservó el derecho a actuar unilateralmente si sus socios "no pueden o no quieren hacer su parte" contra las organizaciones narcoterroristas.

El Departamento publicó su Estrategia de Defensa Nacional 2026 en la que menciona que "ayudaremos a desarrollar la capacidad de nuestros socios para degradar a las organizaciones narcoterroristas en todo el continente americano y apoyarlas mientras lo hacen, manteniendo al mismo tiempo nuestra capacidad de adoptar medidas decisivas unilateralmente".

Añadió que "pero si nuestros socios no pueden o no quieren hacer su parte, entonces estaremos preparados para actuar con decisión por nuestra cuenta, como demuestra la Fuerza Conjunta en la Operación ABSOLUTE RESOLVE", por la que fue capturado Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, en Caracas, para luego ser enjuiciado por narcoterrorismo en Estados Unidos.

En la Estrategia, agregó que "nos relacionaremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios en Centroamérica y Sudamérica, pero nos aseguraremos de que respeten y cumplan con su parte para defender nuestros intereses comunes. Y donde no lo hagan, estaremos listos para tomar medidas concretas y decisivas que impulsen concretamente los intereses de Estados Unidos. Este es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe, y las fuerzas armadas estadounidenses están listas para aplicarlo con rapidez, potencia y precisión, como el mundo vio en la Operación ABSOLUTE RESOLVE".

El presidente Trump ha reiterado que México es controlado por los cárteles y que pronto empezarán las acciones por tierra. Hace una semana, a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió que la cooperación con Estados Unidos en seguridad ha dado “resultados muy contundentes” y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida” en medio de las nuevas críticas de Washington a las políticas de seguridad mexicanas.

Sheinbaum respondía así a un mensaje del Departamento de Estado de EU en redes sociales que reclamó a México resultados “concretos y verificables” y advirtió que el “progreso gradual” ante los retos de seguridad fronteriza es “inaceptable”, en un contexto de tensiones por amenazas del presidente Trump de posibles acciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

En la semana, México anunció el envío a Estados Unidos de 37 criminales, el tercer traslado que realiza en menos de un año y que se da a pocos días de las exigencias que hizo Washington de acciones más contundentes para enfrentar a los cárteles mexicanos.

Y este viernes se informó que Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico de Canadá que estaba entre los principales fugitivos del FBI, ligado al Cártel de Sinaloa y acusado del traslado de unas 60 toneladas de cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos anualmente y de orquestar varios asesinatos, fue arrestado en México y luego trasladado a California, informaron las autoridades el viernes.

Priorizar la seguridad fronteriza

En la Estrategia, el Departamento de Guerra, a cargo de Pete Hegseth, se mencionó que "Canadá y México desempeñan un papel importante en la defensa hemisférica, incluso trabajando con el Departamento de Guerra y otras agencias estadounidenses para impedir que inmigrantes ilegales y narcoterroristas lleguen a las fronteras de EU".

Sobre la seguridad fronteriza, añadió que es de "seguridad nacional. Por lo tanto, el Departamento de Guerra priorizará los esfuerzos para sellar nuestras fronteras, repeler formas de invasión y deportar a inmigrantes indocumentados en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)".

Mencionó que el Departamento de Guerra "brindará al presidente opciones creíbles para garantizar el acceso militar y comercial de EU a territorios clave desde el Ártico hasta Sudamérica, especialmente Groenlandia, el Golfo de México y el Canal de Panamá. Garantizaremos el cumplimiento de la Doctrina Monroe en nuestros tiempos". Agregó que "defenderemos activa y valientemente los intereses de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental".

