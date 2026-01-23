Más Información

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Ponen candados contra chips fraudulentos

"El Botox" duerme en la FEMDO tas detención en Michoacán; espera su traslado a un penal federal

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

Secretario de Marina aclara bajas de elementos ligados al caso de huachicol fiscal; hay dos prófugos

Tras reunión de Harfuch con director del FBI, trasladan a EU a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales; ambos son objetivos prioritarios

Conato de incendio en Refinería Olmeca; Pemex controla incidente provocado por pérdida de contención en una línea de descarga

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

Convocan a "huelga general" en Minneapolis contra las redadas migratorias; organizadores piden un "apagón económico"

Estados Unidos anunció sanciones contra la "flota fantasma" de que, según afirma, respalda las exportaciones petroleras del país, en medio de la presión de Washington por la represión de Teherán contra las protestas.

El Departamento del Tesoro estadounidense apuntó a nueve buques y a sus respectivos propietarios y empresas gestoras que, según funcionarios estadounidenses, "transportaron en conjunto petróleo y productos petroleros iraníes por cientos de millones de dólares hacia mercados extranjeros".

El departamento señaló que los ingresos producto de esas ventas se desvían para financiar grupos "terroristas regionales, programas armamentísticos y servicios de seguridad".

La medida se produce cuando un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirmó haber confirmado la muerte de más de cinco mil personas durante la represión de las protestas que sacudieron Irán, y añadió que la mayoría eran manifestantes que fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre y sacudieron al liderazgo clerical de Irán.

Iraníes participan en protestas antigubernamentales en Teherán. FOTO: AP
Iraníes participan en protestas antigubernamentales en Teherán. FOTO: AP

Pero el movimiento se ha desvanecido ante la represión del gobierno, que también ordenó un apagón de internet sin precedentes.

Las ONG que vigilan la represión han dicho que su labor se ha visto obstaculizada por un corte de internet que ya dura dos semanas, y advertido que las cifras confirmadas por el gobierno probablemente estén muy por debajo del saldo real.

Algunas de las empresas sancionadas este viernes por Washington tienen sede en Emiratos Árabes Unidos, India y Omán.

"Las sanciones de hoy apuntan a un componente crucial de cómo Irán genera los fondos que utiliza para reprimir a su propio pueblo", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

