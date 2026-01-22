Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

EU despliega flota militar cerca de Irán; Trump lanza advertencia a Teherán por ejecuciones y represión

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

Reforma electoral ciudadana, ¿qué propone la iniciativa?; no al "chapulineo" y a la sobrerrepresentación y sí a la "cancha pareja"

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este jueves que su país tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

"Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede", dijo el mandatario a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado por la actual situación entre EU e Irán.

Las palabras de Trump parecen hacer referencia a movimientos en la Marina estadounidense reportados por expertos, que han apuntado, por ejemplo, que el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque han sido avistados abandonando el mar de China Meridional dirigiéndose aparentemente hacia el océano Índico.

"Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves (de la semana pasada). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados", aseguró Trump, repitiendo su afirmación de que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a individuos que participaron en las protestas antigubernamentales que llevan semanas afectando a Irán impulsadas por la mala situación económica.

Trump repitió varias veces el mensaje -"tenemos una flota enorme dirigiéndose en esa dirección, y quizás no tengamos que usarla"- pero al ser preguntado sobre si Washington busca que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, renuncie al poder o se exilie, el republicano contestó: "no quiero entrar en detalles".

"El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos", advirtió de nuevo el presidente estadounidense

cc/rmlgv

