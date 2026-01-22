Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Reforma electoral ciudadana, ¿qué propone la iniciativa?; no al "chapulineo" y a la sobrerrepresentación y sí a la "cancha pareja"

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

La administración del presidente rechazará miles de millones de dólares en potencial ayuda exterior para no promover la "ideología de género" y la diversidad, dos de sus blancos frecuentes, dijo el jueves un funcionario estadounidense.

La medida sería una ampliación de la llamada "política de Ciudad de México" del Departamento de Estado. Mediante esta política, desde el expresidente Ronald Reagan los gobiernos del han prohibido el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que practican o promueven el aborto.

El Departamento de Estado hará pública el viernes la expansión de la norma, que evitará que la asistencia financie "no solo al aborto como método de planificación familiar, sino también (a) la ideología de género y la ideología de equidad discriminatoria", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

La política debe abarcar los 8 mil millones de dólares que destina a salud mundial, además del conjunto de la ayuda exterior del país que sobrepasa los 30 mil millones de dólares.

Según el funcionario, la norma afectará a oenegés internacionales y estadounidenses.

El impacto exacto está por verse, ya que la administración Trump ya ha recortado drásticamente la asistencia exterior, incluido el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), que era el mayor proveedor gubernamental de ayuda del mundo.

Desde la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca a inicios del año pasado, Trump ha arremetido contra las políticas de apoyo a los derechos de las personas transgénero y las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Su gobierno ha buscado impedir que las atletas transgénero participen vven deportes femeninos y revirtió la decisión de su antecesor, Joe Biden, de permitir un marcador "X" para indicar el género en los pasaportes.

Trump sostiene que la educación y las políticas de empleo destinadas a reparar el racismo histórico constituyen en realidad una forma de discriminación contra la población blanca, mayoritaria en Estados Unidos.

