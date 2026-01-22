Más Información

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

Seis personas resultaron heridas por arma blanca y cuatro fueron detenidas en la noche del jueves en el centro de Amberes (norte de Bélgica), durante el desarrollo de una .

"Todas ellas sufrieron heridas por arma blanca y dos de las víctimas se encuentran en estado crítico", indicó a la un portavoz de la Policía, que precisó además que habían sido arrestados cuatro sospechosos.

Explicó que cuatro de los heridos fueron encontrados en la plaza de la Ópera, mientras que otros dos fueron descubiertos en las inmediaciones.

Los servicios médicos acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios y trasladar a las víctimas al hospital.

La Policía detuvo a cuatro sospechosos que, según las primeras investigaciones, se habían infiltrado entre los manifestantes, detalló Belga.

Las fuerzas del orden han solicitado a los transeúntes que abandonen la zona y no permanezcan en ella.

La cadena flamenca VRT informó de que la comunidad kurda ha calificado el ataque de terrorismo.

Según la organización kurda Navbel, se trata de "un ataque terrorista contra la comunidad kurda en Amberes" justo después de “una protesta contra los atentados yihadistas contra los kurdos en el norte de Siria".

"Esto no es diferente de los yihadistas que atacan deliberadamente a civiles en la calle, en centros comerciales u otros lugares públicos", afirmó el portavoz de la organización, Orhan Kilic, en declaraciones que recoge la VRT.

Las fuerzas kurdas del noreste de Siria han perdido rápidamente este mes una gran parte del territorio que controlaban desde hacía diez años, conquistado en la lucha contra el Estado Islámico.

En la zona, que quiere recuperar el Gobierno de Damasco, hay varias prisiones donde se encuentran recluidos combatientes del Estado Islámico, sus mujeres y sus hijos.

