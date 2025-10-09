Más Información

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Corte rechaza analizar amparo sobre corridas de toros en CDMX; seis ministros se pronuncian en contra de atraer el proyecto

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Caso Kimberly Moya: Extienden zona de búsqueda a presa Los Cuartos a 7 días de su desaparición

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Un proyecto de atentado yihadista con ayuda de un dron contra el primer ministro belga Bart De Wever fue frustrado y tres personas fueron detenidas el jueves, indicó la.

Antes, había mencionado a "políticos" como los objetivos de ese plan de atentado, pero el entorno del jefe de , y varios de sus ministros, confirmaron que era contra De Wever.

"La noticia de un proyecto de atentado contra el primer ministro Bart De Wever es muy impactante", declaró en X el ministro belga de Relaciones Exteriores Maxime Prévot, que dio su apoyo al jefe de gobierno, así como su colega de Defensa, Théo Francken.

Tres jóvenes adultos fueron detenidos el jueves en Amberes por sospechas de preparación de "atentado terrorista de inspiración yihadista contra políticos" con ayuda de un dron, había anunciado antes la justicia belga.

Estas detenciones se inscriben en el marco de una investigación por "tentativa de asesinato terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista", dijo la jefe de la fiscalía federal Ann Fransen en una conferencia de prensa en Bruselas.

Los sospechosos son adultos nacidos en 2001, 2002 y 2007.

Otros proyectos de atentado fueron frustrados en Bélgica en los últimos años.

