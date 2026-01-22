Más Información
Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones bilaterales tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro.
Washington y Caracas avanzan hacia la reanudación "gradual" de sus relaciones, rotas desde 2019, en la Venezuela post-Maduro, de la que el presidente Donald Trump dice estar a cargo.
Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.
Desde entonces, dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.
Lee también Yerno del líder opositor Edmundo González es excarcelado en Venezuela; ocurre en medio de la liberación de presos políticos
Laura Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.
Era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.
Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.
EU analiza la reapertura de su embajada en Caracas
Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.
Trump tiene en buena estima a Delcy Rodríguez e incluso invitó a la mandataria a una reunión en Estados Unidos, en una fecha por determinar.
Lee también Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca
La agenda de Rodríguez incluye una reforma a la Ley de Hidrocarburos, que se tratará en primera discusión este jueves en el Parlamento venezolano con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.
En cuanto a la liberación de presos políticos en el país, la ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 detenidos, con 143 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el gobierno anunció un "número importante" de liberaciones.
