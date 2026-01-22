Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

Cae "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Cae "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Sheinbaum, en pro de minorías y contra pluris

Sheinbaum, en pro de minorías y contra pluris

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Trump presenta su Junta de Paz en Davos; el organismo supervisará su plan de paz para Gaza

Trump presenta su Junta de Paz en Davos; el organismo supervisará su plan de paz para Gaza

Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Caracas.- El yerno del líder opositor de , Edmundo González, quien estuvo detenido e incomunicado por más de un año, fue excarcelado el jueves, informó Mariana González, hija del excandidato presidencial.

La liberación se produjo casi dos meses después de ser sentenciado a 30 años de prisión y en medio de las liberaciones de detenidos por razones políticas que se han registrado en semanas recientes en el país sudamericano.

“Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, dijo González en un comunicado divulgado en su cuenta en la red social X.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año”, añadió.

Lee también

Luego del audaz ataque militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país. Durante la operación militar estadounidense Nicolás Maduro (2013-2026) fue sacado del poder y capturado junto a la primera dama Cilia Flores.

Tudares Bracho fue detenido apenas días antes de la investidura de Maduro para un tercer periodo presidencial. Su juicio se habría concretado el pasado 28 de noviembre en una sola y única audiencia que se prolongó por más de 12 horas, en la que fue condenado por los delitos de “conspiración, terrorismo, asociación para delinquir”, denunció el 3 de diciembre pasado su esposa, destacando que ha enfrentado “grandes obstáculos y barreras” para obtener información sobre el caso y “defender los derechos de Rafael”.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, en 2024. Foto: Ronald Peña R. / EFE
Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, en 2024. Foto: Ronald Peña R. / EFE

Recién el pasado 16 de enero Mariana González anunció que pudo ver a su esposo por aproximadamente 25 minutos. Ese fue “nuestro primer contacto y conversación” desde su arresto.

A tres días de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero de 2025, el líder opositor aseguro que su yerno fue “secuestrado cuando se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases”. Ese mismo día, Maduro informó la detención de siete personas, a las que acusó de pretender realizar “acciones terroristas” en el país.

Lee también

El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles que alegan falta de celeridad e información.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el domingo en la noche 151 personas habían sido excarceladas de las más de 800 que se encontraban detenidas en la última semana de diciembre. Las liberaciones han continuado a cuentagotas, resaltó.

El 14 de enero la presidenta encargada negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La semana pasada, señaló que “podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”. Acotó que continuarán las liberaciones.

Lee también

Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

No se ha dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México Requisitos y ubicación de los módulos. Foto: Especial

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México? Requisitos y ubicación de los módulos

Pago de pensión IMSS en febrero se retrasa: adultos mayores ya tienen fecha de depósito. Foto: Especial / IMSS

IMSS retrasa pago de pensión a adultos mayores de febrero: esta es la fecha exacta del depósito

Foto: Fernanda Rojas / El Universal

¿Quieres visa para Estados Unidos? Estas son las 10 ciudades en México donde puedes tramitarla ya

Pixabay

Semana del Teatro en Chicago con boletos desde $15 dólares: Fechas y funciones

Foto cortesía: Christian Thompson/Disneyland Resort

Año Nuevo Lunar, Star Wars y más novedades para el 2026 en Disneyland California