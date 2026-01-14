Más Información

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Sabina desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Netflix replantea su oferta por Warner Bros; la guerra entre gigantes del streaming escala

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

Caracas.— El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó ayer que el gobierno venezolano “siempre miente” y exigió una lista de excarcelados, luego de que se anunciara la liberación de 116 personas; sin embargo, varias ONG reportan un número menor.

En su cuenta de Instagram, VV criticó que el gobierno anuncie excarcelaciones, pero “no dice quiénes son”, por lo que exigió una lista completa de excarcelados y la liberación sin condiciones para todos los presos políticos que son, según dijo, “más de 800”.

Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024, denunciaron que “la liberación masiva de presos”, anunciada por el gobierno venezolano hace cinco días, “no se está llevando a cabo en los términos anunciados”.

Mientras, Venezuela trabaja en la identificación de “restos humanos” hallados luego del ataque de Estados Unidos que provocó el arresto de Nicolás Maduro y en el cual hubo un centenar de muertos, informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Agencias

