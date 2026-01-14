Caracas.— El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó ayer que el gobierno venezolano “siempre miente” y exigió una lista de excarcelados, luego de que se anunciara la liberación de 116 personas; sin embargo, varias ONG reportan un número menor.

En su cuenta de Instagram, VV criticó que el gobierno anuncie excarcelaciones, pero “no dice quiénes son”, por lo que exigió una lista completa de excarcelados y la liberación sin condiciones para todos los presos políticos que son, según dijo, “más de 800”.

Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024, denunciaron que “la liberación masiva de presos”, anunciada por el gobierno venezolano hace cinco días, “no se está llevando a cabo en los términos anunciados”.

Mientras, Venezuela trabaja en la identificación de “restos humanos” hallados luego del ataque de Estados Unidos que provocó el arresto de Nicolás Maduro y en el cual hubo un centenar de muertos, informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Agencias