EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra embajadora de México en Reino Unido; "hizo un buen papel", asegura

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

"Canadá vive gracias a Estados Unidos": Trump; expresa su "desagrado" con el discurso de Mark Carney en Davos

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Washington. La presidenta encargada de , Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Washington tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la líder chavista.

El anuncio sobre el viaje de Rodríguez se produce días después de una reunión entre Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, , a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, Trump ha respaldado al nuevo gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización.

Corina Machado entregó la medalla de premio Nobel de la Paz a Trump en su visita a Wagington el 15 de enero de 2026 / Foto: Casa Blanca
Corina Machado entregó la medalla de premio Nobel de la Paz a Trump en su visita a Wagington el 15 de enero de 2026 / Foto: Casa Blanca

Sin embargo, este martes el republicano afirmó que podría "" de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela y declaró que era una mujer "increíble" que "hizo algo extraordinario", en referencia al gesto de la activista, que le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca.

"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", dijo Trump en la misma rueda de prensa, donde agregó que ha estado "trabajando muy bien" con la nueva Administración de Rodríguez y aseguró que la exvicepresidenta de Maduro ha liberado a "muchos presos políticos".

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, el pasado jueves, la se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del Gabinete de Trump que visita Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

Rodríguez ha dicho que si le tocara visitar Washington como líder de Venezuela lo haría "de pie, caminando, no arrastrada".

Machado, por su parte, ha asegurado que la gobernante chavista no representa al pueblo de su país, afirmó que el Gobierno interino venezolano está "haciendo parte del trabajo sucio" de "esta fase compleja", y aseguró confiar en que habrá una "transición ordenada" en Venezuela.

