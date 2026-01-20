Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Europa debe responder si EU inicia guerra comercial por Groenlandia: primera ministra de Dinamarca; "estamos obligados a hacerlo"

Venezuela tilda de "fake" el mapa compartido por Trump; países de América aparecen con bandera de EU

Caracas.- El Gobierno de calificó de "fake" una imagen generada con inteligencia artificial (IA) y publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un en el que el país sudamericano, y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

En el perfil oficial en X de Miraflores -sede del Gobierno venezolano- se compartió una imagen con la noticia sobre este hecho con un letrero rojo que dice "fake", sin añadir más comentarios al respecto.

Este martes, Trump publicó en su red Truth Social una fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos a la que ha incorporado una imagen generada con IA de un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

Lee también

La foto real se tomó el pasado mes de agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), además de con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

Junto a ellos, en torno a la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes europeos, se ha generado una fotografía con el mapa de América, en el que la bandera estadounidense se extiende sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

En una imagen generada por inteligencia artificial y colgada en su red, Truth Social, fue más allá al reflejar ya a esa isla como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso. Foto: Vía @realDonaldTrump
En una imagen generada por inteligencia artificial y colgada en su red, Truth Social, fue más allá al reflejar ya a esa isla como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso. Foto: Vía @realDonaldTrump

Trump ha considerado en varias ocasiones a Canadá como un estado más de Estados Unidos y a principios de enero ordenó una operación militar en Venezuela en la que fue capturado al mandatario de ese país, Nicolás Maduro, para ser juzgado en Nueva York por delitos relacionados al narcoterrorismo.

Lee también

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha sido denunciada por el gobierno venezolano como un "secuestro".

El gobernante venezolano y la primera dama ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York. Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es "un prisionero de guerra".

