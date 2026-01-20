Europa debe responder si EU inicia guerra comercial por Groenlandia: primera ministra de Dinamarca; "estamos obligados a hacerlo"

Más Información
Copenhague.- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiteró que la Unión Europea (UE) debe reaccionar si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple con su amenaza de imponer aranceles a los países que enviaron tropas al territorio autónomo de Groenlandia.
"Nosotros como Europa debemos responder. Estamos obligados a hacerlo. Nadie en Europa desea esto, pero sería lo correcto", dijo Frederiksen en una comparecencia en el Parlamento danés.
Trump amenazó hace tres días con aranceles a Dinamarca y los otros siete países (Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido) que han enviado tropas a Groenlandia en los últimos días para explorar opciones de reforzar la seguridad en la isla y en el Ártico, que EU considera ha sido descuidada.
Frederiksen resaltó que su país no busca un conflicto, sino colaboración, y que ha sido durante años un aliado "fiel y cercano", por lo que la situación actual es un "capítulo oscuro" y un tiempo "muy difícil" para el Reino de Dinamarca, que incluye a Groenlandia y las Islas Feroe.
"Lo peor sigue estando quizás por venir", admitió Frederiksen, que considera la cuestión de Groenlandia un desafío para el orden mundial y reiteró que Dinamarca considera innegociables cuestiones de "fronteras, identidad, soberanía y democracia".
Durante la comparecencia, la socialdemócrata Frederiksen -que encabeza un gobierno de coalición con dos fuerzas liberales- recibió el apoyo expreso de los líderes de todos los partidos de la oposición, que respaldaron la línea del Ejecutivo.
Tras abandonar el pleno del Parlamento, Frederiksen se reunió con el comité de Exteriores de la Cámara, en donde estaba previsto que informara sobre el encuentro programado para este jueves en Bruselas con los líderes del resto de países de la UE para discutir la cuestión groenlandesa.
