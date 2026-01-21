Trump elogia en Davos al gobierno de Venezuela y promete elevados ingresos petroleros; "han sido muy buenos y muy listos"

Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez ha sido "muy bueno" tras la captura de Nicolás Maduro y destacó la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo.

"Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

"Una vez que terminó el ataque" del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, "dijeron: 'Vamos a hacer un trato''", relató el mandatario republicano.

"Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió.

"Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", afirmó el mandatario estadounidense. Foto: Especial
"Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", afirmó el mandatario estadounidense. Foto: Especial

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

A Venezuela le irá "fantásticamente bien", dice Trump

Trump afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció "la gran cooperación".

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

El martes, la presidenta interina venezolana anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares" previstos, aseguró.

Los ingresos "irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo [de los venezolanos] de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura.

Para mantener sus opciones en el nuevo contexto político, María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, entregó la medalla del galardón a Trump, que aseguró que le "encantaría" involucrarla "de alguna manera" en la transición en Venezuela.

