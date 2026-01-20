Más Información
México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos
Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo
Quién es “El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie" que enamoró a una ex Miss Universo
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado
No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala
PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura
Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"
El gobierno estadounidense confirmó este martes la captura de otro buque petrolero, de nombre Sagita.
En un comunicado, el Comando Sur añadió que "la detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal".
Lee también VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles
Agregó que "mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad. Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe".
Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.
