Más Información

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

Quién es “El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie" que enamoró a una ex Miss Universo

Quién es “El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie" que enamoró a una ex Miss Universo

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El gobierno estadounidense confirmó este martes la captura de otro , de nombre Sagita.

En un comunicado, el Comando Sur añadió que "la detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidentepara buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal".

Lee también

Agregó que "mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad. Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe".

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026 Requisitos, registro y dónde tramitarla. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Qué es, qué cubre y cuándo empieza el registro? Requisitos

Sin CURP biométrica en 2026: estos son los trámites que ya NO podrás hacer. Foto: Especial

¿Aún no tienes CURP biométrica? Estos trámites se bloquearán en 2026

Visa americana H-2A. Foto: iStock

¿Quieres trabajar en Estados Unidos en 2026? Requisitos y pasos para obtener la visa del campo

Visa americana. Foto: iStock

A partir del 21 de enero: Quiénes deberán pagar hasta $15,000 dólares para obtener la visa americana de turista

Nueva York. iStock/AndreaAstes

Lo que no te dicen antes de viajar a Nueva York: Errores que arruinan tu experiencia