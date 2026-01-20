El gobierno estadounidense confirmó este martes la captura de otro buque petrolero, de nombre Sagita.

En un comunicado, el Comando Sur añadió que "la detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal".

Agregó que "mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad. Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe".

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.

