México traslada a EU a 37 reos; el tío de "El Mencho" y cabecillas de los Beltrán Leyva y Cártel del Pacífico, entre ellos

Van 92 criminales "de alto impacto" trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio "N" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

PT defiende postura sobre reforma electoral; "dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos", asegura

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

"Nos sentimos solos y a la deriva"; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Washington. Los países de la (OEA) deben escuchar a sus pueblos, que están por la transición política en Venezuela, declaró la líder opositora , tras reunirse con el secretario general del bloque, Albert Ramdin.

La OEA se ha mostrado dividida sobre la crisis venezolana tras el derrocamiento y la salida del país el 3 de enero del presidente y su esposa, Cilia Flores, que ahora esperan su juicio por narcotráfico en Nueva York.

"Este es un momento en el cual absolutamente todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan", declaró a periodistas Machado, premio Nobel de la Paz, luego del encuentro con Ramdin.

"Hay algunos que por razones políticas han sido más renuentes, (pero) es el momento de actuar", añadió la líder opositora.

Machado acudió a la sede de OEA como parte de su agenda de encuentros en Washington, donde el pasado jueves entregó su medalla del Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, en agradecimiento por su apoyo.

El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización, se reunirá el martes para abordar la situación de los presos políticos venezolanos, a los que el gobierno de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ido liberando poco a poco tras asumir el poder luego de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, muestra la medalla del Premio Nobel de la Paz que le regaló la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la Casa Blanca. FOTO: CASA BLANCA
El presidente estadounidense, Donald Trump, muestra la medalla del Premio Nobel de la Paz que le regaló la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la Casa Blanca. FOTO: CASA BLANCA

Machado aseguró que encontró una posición "muy racional, sensata y prudente" del secretario general de la OEA.

"Más que mirar hacia atrás, sobre lo que ocurrió previamente o lo que representó el 3 de enero, estamos en esta situación donde hay un proceso, una ruta por delante hacia la reinstitucionalización y la democracia" declaró la líder opositora.

Ramdin ha reiterado la disponibilidad de la organización regional para mandar expertos que faciliten la mediación, la convocatoria de elecciones o la liberación de los presos por motivos políticos.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha exigido en varias ocasiones poder visitar las cárceles venezolanas. La última vez fue en 2022.

"No es posible hablar de transición con represión. De modo que lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento es, obviamente, la liberación de los presos políticos. Pero la libertad real", pidió.

Machado estuvo por última vez en la OEA en 2014, entonces como diputada opositora incluida en la delegación de Panamá para denunciar una ola de violencia en Venezuela.

OEA, lista para ayudar: Ramdin

En su cuenta de X, Ramdin dijo que habló con la opositora venezolana sobre las "vías por la cuales el país y su gente pueden avanzar hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad".

Señaló que estuvieron de acuerdo en la "importancia fundamental de defender los principios democráticos, los derechos humanos y la voluntad de la gente".

Ramdin señaló que reafirmó a Machado que la OEA "está lista para ayudar, en beneficio del pueblo venezolano", y que se monitoreará de cerca la situación, "en coordinación con los líderes de la región, para evaluar los pasos a seguir".

El secretario general de la OEA hizo un llamado a las autoridades en Venezuela "para que faciliten la liberación total de aquellos que han sido arbitrariamente detenidos. Esto sería un primer paso hacia la transición".

