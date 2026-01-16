Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Aseveró que la también premio Nobel de la Paz es una mujer "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

