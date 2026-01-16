Más Información

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones

Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco

Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Más de 2 millones de líneas telefónicas ya fueron registradas: Peña Merino; buscan erradicar extorsiones y fraudes

Más de 2 millones de líneas telefónicas ya fueron registradas: Peña Merino; buscan erradicar extorsiones y fraudes

Sheinbaum niega persecución política contra Salinas Pliego; es un requerimiento fiscal del SAT

Sheinbaum niega persecución política contra Salinas Pliego; es un requerimiento fiscal del SAT

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Dan seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche; Segob dice que no hay derecho a "una persecución sin sentido"

Dan seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche; Segob dice que no hay derecho a "una persecución sin sentido"

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para Groenlandia; insiste en que la necesita por "seguridad nacional"

Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para Groenlandia; insiste en que la necesita por "seguridad nacional"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana, .

Aseveró que la también premio es una mujer "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026? Dirección de los módulos en CDMX y Edomex. Foto: Especial

¿Dónde se tramita la CURP biométrica en el Edomex y la CDMX? La ubicación EXACTA de los módulos

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cuál es la manera más “económica” de tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

Visa R-1. Foto: iStock

Estados Unidos agilizará el camino hacia la residencia permanente para “religiosos”

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos