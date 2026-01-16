Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Más Información
Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad
Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones
Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales
Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco
Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones
Más de 2 millones de líneas telefónicas ya fueron registradas: Peña Merino; buscan erradicar extorsiones y fraudes
Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones
Dan seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche; Segob dice que no hay derecho a "una persecución sin sentido"
VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
Aseveró que la también premio Nobel de la Paz es una mujer "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.
Lee también María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan
