VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

Un video publicado por Rogan Michael John O’Handley, conocido como DC Draino, y confirmado por la organización Grey Bull Rescue, muestra los minutos previos y posteriores al rescate de la líder opositora María Corina Machado tras abandonar Venezuela en una operación clandestina para llegar a recoger el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

Las imágenes, que habrían sido grabadas en altamar, muestran una embarcación en la que Machado se encontró con el equipo dirigido por el veterano de Fuerzas Especiales, Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, que preparó la travesía por mar hacia Curazao, desde donde la opositora tomaría un vuelo rumbo a Europa.

María Corina Machado: "Estoy viva y a salvo"

En el video, Stern detalla que el equipo esperaba en un punto estratégico en el mar para interceptar a Machado. “Estamos en Curazao para ir por María Corina Machado (…) rescatarla de donde ella está para llevarla a donde necesita estar es realmente un desafío”, se oye decir a Stern en el material.

Stern describe la operación como un proceso delicado, marcado por la incertidumbre y la necesidad de mantener absoluto sigilo.

En un momento de la grabación, cuando la embarcación de rescate localiza a la líder venezolana en la oscuridad de la noche, se escucha a Stern gritar “María”, y ella responde: “Sí”.

En otra toma, Machado aparece diciendo: “Soy María Corina Machado, estoy viva y a salvo, estoy muy agradecida”.

La operación, denominada "Operación Dinamita Dorada", fue planeada días antes y exigió una travesía en condiciones adversas por el mar Caribe hasta alcanzar aguas seguras cerca de Curazao, desde donde Machado continuó su viaje hacia Europa.

La líder opositora venezolana estuvo oculta por casi un año por temor a represalias del régimen de Nicolás Maduro y su salida implicó esquivar sistemas de vigilancia mientras un equipo especializado organizaba la operación marítima.

“Fue peligroso y (…) arriesgado porque ella estaba siendo activamente perseguida por el régimen de Maduro durante mucho tiempo”, contó Stern días después del rescate.

“Los servicios de inteligencia cubano, venezolano, ruso, iraní, los colectivos (paramilitares), los carteles, todo tipo de personas trabajaban juntos para encontrar a María. Y todo el mundo sabía que ella iba a tratar de llegar a la ceremonia del Nobel”, añadió.

