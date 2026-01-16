Washington.— Mientras en la capital estadounidense la líder opositora venezolana María Corina Machado entraba a la Casa Blanca por la puerta lateral sin recepción ni foto con Donald Trump y sí con el mensaje de que ella no tiene los apoyos necesarios para asumir las riendas en el país sudamericano, en Caracas Delcy Rodríguez anunció su impulso a una reforma que abre la vía a la inversión extranjera, justo lo que el presidente de Estados Unidos quiere.

Tras la reunión, Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, destacó que es necesario “un nuevo proceso electoral auténtico”. Afirmó que el mandatario está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”. Expresó el mensaje ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado, donde rindió unas breves declaraciones a la prensa tras reunirse con integrantes del comité de Relaciones Exteriores, principalmente congresistas republicanos.

La líder venezolana agregó que le aseguró a Trump “que hoy más de 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia”.

Desde el Capitolio, la Nobel de la Paz añadió que “esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho”. Advirtió que “si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe”. Cuestionó: “¿Quién va a invertir en Venezuela si no existe un poder judicial independiente y no se respeta la propiedad privada?”.

Machado dijo que también había conversado con Edmundo González, opositor venezolano que reclama la victoria electoral de los comicios de 2024. Ayer fue el primer encuentro entre Machado y Trump, después de que fuerzas estadounidenses detuvieran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar en Venezuela.

Hasta ahora, el mandatario y su administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “[Trump] está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”. Afirmó que el mandatario de EU mantiene su opinión de que la líder opositora no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición.

Medios estadounidenses informaron que Trump tiene en su poder la medalla del Nobel de la Paz que le entregó Corina. Trump posteó en Truth Social que “fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer MARAVILLOSA que ha pasado por muchísimo. María me presentó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”.

En Venezuela, la presidenta encargada presentó un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos. La norma petrolera impone limitaciones a empresas extranjeras. Rodríguez afirmó que con esta reforma los flujos de inversiones podrán incorporarse a “nuevos campos, a campos donde nunca ha habido inversión y a campos donde no hay infraestructura”. Su gestión avanza bajo presión de Trump, mientras las petroleras han dicho que necesitan garantías jurídicas para operar en Venezuela.

El Departamento de Energía de EU publicó un plan para desarrollar la industria petrolera venezolana que contempla inversiones en su entramado eléctrico y la recuperación de infraestructuras.

En este contexto, fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaron otro buque petrolero sancionado que, según EU, tiene vínculos con Venezuela. Según datos que transmitió en su última comunicación, el navío Verónica estaba parcialmente lleno de crudo. Además, EU concluyó su primera venta de petróleo venezolano desde que se hizo con el control del sector. El monto de la operación, según revelaron medios, es de 500 millones de dólares.