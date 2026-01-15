Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos

Más Información
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”, tras la captura de Nicolás Maduro, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt en una rueda de prensa.
Afirmó que el mandatario estadounidense mantiene su opinión de que la líder opositora no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela.
Lee también ¿Corina Machado le dará a Trump el Nobel de la Paz? Qué esperar de la reunión entre la opositora venezolana y el presidente de EU
Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario hizo "una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".
"En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la vocera de la administración.
VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca
ss/mcc
