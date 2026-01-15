Más Información

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Activan doble alerta por frío en la CDMX; prevén temperaturas de hasta 1°C y heladas para el viernes 16 de enero

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

Washington. El presidente de Estados Unidos, , espera que se celebren elecciones en “algún día”, tras la captura de Nicolás Maduro, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt en una rueda de prensa.

Afirmó que el mandatario estadounidense mantiene su opinión de que la líder opositora no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario hizo "una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

"En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la vocera de la administración.

