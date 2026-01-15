Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , presumió este jueves a través de una publicación en la red social Truth de haber logrado que Irán no ejecutara a un manifestante de las masivas protestas desatadas en el país debido a sus .

El mandatario se hizo eco de una noticia de la cadena Fox News que aseguraba que “el manifestante iraní ya no será después de las advertencias del presidente Trump”.

El republicano compartió en su cuenta ese titular y agregó: “Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!”.

Trump se refería a la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, un iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, durante las protestas antigubernamentales y que se ha convertido en símbolo de la revolución contra los ayatolás.

Según organizaciones de , la condena a muerte del joven iraní, que estaba prevista para el miércoles, habría sido pospuesta.

Sin embargo, el poder judicial iraní afirmó que Soltani se enfrentaba a cargos de “conspiración contra la ” y “actividades de propaganda contra el establishment”, que no son punibles con la , según informó la cadena estatal IRIB.

No es la primera vez que Trump se pronuncia sobre las ejecuciones en, ya que este miércoles apuntó, en una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval, que había sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parecía estar disminuyendo y que habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.

“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”, afirmó el mandatario en aquella intervención.

