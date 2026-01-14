Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo un encuentro este miércoles con el representante de ONU-DH México, Humberto Henderson, con quien coincidió en el fortalecimiento de los derechos humanos.

ONU-DH destacó el encuentro en el que también estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y en el que se habló de la importancia de avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México.

Agradecemos este encuentro con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Arturo Medina, en el que coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos y avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México", dijo el organismo.

"Coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos, para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática", destacó Rosa Icela Rodríguez.

Además, la titular de la Segob se reunió con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, "para seguir trabajando en conjunto en favor del pueblo oaxaqueño".

