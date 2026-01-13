Más Información
Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas
"La ayuda está en camino", dice Trump a manifestantes en Irán; cancela diálogo con autoridades de ese país
IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025; registran aumento en consultas y cirugías
Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”
Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU
Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".
"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en en su red Truth Social.
Rusia rechazó tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica.
"Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles", aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.
ONU pide investigar muerte de mujer a manos del ICE en Minneapolis; llama a reducir tensiones y evitar "incitación a la violencia”
