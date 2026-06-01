El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que el tarjetón vehicular para habitantes de las colonias ubicadas dentro de la primera milla del Estadio Ciudad de México es un mecanismo de apoyo para facilitar la movilidad y el acceso a la zona durante los eventos relacionados con el Mundial, y no una medida restrictiva para las y los vecinos.

Durante la conferencia de prensa para anunciar la instalación de la "Casa Ciudad de México International Media Center", encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el alcalde explicó que la policía capitalina será la encargada de instalar y operar los filtros de acceso en el primer perímetro del estadio; mientras que la alcaldía participará de manera coordinada brindando apoyo y asesoría a las y los vecinos.

Precisó que el objetivo de esta estrategia es agilizar los ingresos y salidas de la zona para garantizar la seguridad, movilidad y bienestar de quienes habitan en las colonias cercanas al Coloso de Santa Úrsula

Informó que el tarjetón es totalmente gratuito y detalló que personal de la alcaldía realizó un censo casa por casa para registrar los vehículos de las familias que viven dentro del primer perímetro.

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Como resultado, hasta el momento se han censado 13 mil 683 vehículos en ocho colonias aledañas al estadio: El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil Pedregal. Las colonias que parcialmente se ubican en la primera milla son dos: Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Asimismo, subrayó que el tarjetón cuenta con mecanismos de seguridad que lo hacen infalsificable y que no puede ser transferido a terceros, ya que contiene información específica del vehículo, como modelo, color y placas. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar por personas que, a través de redes sociales u otros medios, intenten comercializar el documento.

Respecto a quienes no pudieron ser censados durante las visitas domiciliarias, el alcalde informó que existe una mesa permanente de atención en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), donde pueden solicitar una cita para que personal acreditado acuda a su domicilio y realice el registro correspondiente.

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Reiteró que el acceso de las personas que habitan en el perímetro está garantizado, aun cuando no cuenten en ese momento con el tarjetón, siempre que acrediten su domicilio mediante una identificación oficial o comprobante de domicilio. Añadió que también tendrán acceso los vehículos de emergencia, seguridad, servicios médicos y aquellos que requieran ingresar por causas justificadas.

“Yo digo, y lo vuelvo a repetir, no se trata de restringir, la Constitución dice libre tránsito y en eso nosotros vamos a obedecer lo que dice”, afirmó.

Recordó que autoridades de Ciudad prevén control vehicular ocho horas antes y dos después de cada partido, únicamente será un día a la semana. El calendario FIFA prevé un partido por semana y son cinco los programados.

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