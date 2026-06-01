Las autoridades de la CDMX dieron a conocer los pormenores del operativo de movilidad que se pondrá en marcha tanto en los alrededores del Estadio Ciudad de México, como en otros puntos de la capital para acercar a los asistentes al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que se privilegiará el servicio de transporte público para lograr la adecuada movilidad de los asistentes hacia el Coloso de Santa Úrsula, por lo que la estrategia contempla diversas rutas del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y otros medios de transporte capitalinos.

Además, se habilitará el servicio especial de Park and Ride, para llegar directamente al Estadio, con un costo de 500 pesos. Los asistentes podrán dejar sus vehículos en Campo Marte, Parque Xochimilco, Six Flags, el Centro Comercial Santa Fe y el Centro Comercial Plaza Carso.

Otro servicio de ride tendrá un costo de 350 pesos y saldrá desde distintos puntos de la CDMX: Bellas Artes, Cetram Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, el Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Lee también Declaran Patrimonio Natural de CDMX a dos ahuehuetes ubicados en Tacuba y Parque España; ya suman varios ejemplares

Usuarios de Park and Ride tendrán pulseras conmemorativas

Los usuarios que utilicen el servicio de Park and Ride que ofrece el Gobierno de la CDMX tendrán pulseras conmemorativas con un QR que podrán escanear Foto: Especial.

Los usuarios que utilicen el servicio de Park and Ride que ofrece el Gobierno de la CDMX tendrán pulseras conmemorativas con un QR que podrán escanear —sin necesidad de Internet— para obtener información precisa sobre las rutas, horarios y demás información para su trayecto.

Para hacer uso del servicio de Park and Ride, los usuarios deberán obtener una tarjeta de Movilidad Integrada edición especial para hacer el pago del servicio. Esta tarjeta no tendrá un costo adicional.

Bici, scooter o taxi

Para movilizar a los asistentes también se pondrán al servicio de la población 2 mil bicicletas y 2 mil scooters, que estarán disponibles tres horas antes del partido, para que quienes así lo elijan lleguen al Estadio rodando por toda la ciclovía de la Calzada de Tlalpan.

Lee también Más de 9 mil policías resguardarán Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest; también vigilarán corredores turísticos y zona hotelera

Adicionalmente, habrá mil taxis disponibles que contarán seguridad y registro, los cuales podrán abordarse en las habías habilitadas para este medio de transporte, donde también podrán llegar los taxis de aplicación: Viaducto-Tlalpan, Renato Leduc y Anillo Periférico, Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa, Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán, y Acoxpa y División del Norte.

Habrá siete rutas peatonales para transita la "última milla" rumbo al estadio

Debido a que el acceso al Estadio Ciudad de México únicamente podrá ser caminando, en el llamado perímetro de “última milla” se habilitarán siete rutas por las que podrán ingresar los asistentes.

Estas rutas estarán abiertas desde las 7:00 de la mañana, por lo que el secretario de Movilidad recomendó a quienes acudan al Estadio el día de la inauguración, el próximo 11 de junio, llegar desde las 9:00 de la mañana. Los corredores para ir cambiando estarán ubicados en Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan, todos, ubicados en los alrededores al Estadio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr