La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz”, dijo Machado, sin aclarar si le dio la insigna a Trump ni si él se la quedó; luego narró una anécdota sobre el revolucionario latinoamericano Simón Bolívar.

“Hace 200 años, el general (Marqués de) Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen de George Washington. Desde entonces, Bolívar conservó la medalla el resto de su vida”.

“Doscientos años de historia, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”.

Corina Machado se reunió con Trump al mediodía y luego tuvo una reunión en el Capitolio, al salir dio un breve mensaje a la prensa, en el que destacó que Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos.

