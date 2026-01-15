Más Información

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

Machado destaca compromiso de EU con la transición democrática tras reunión con Trump; "la sociedad venezolana está unida", afirmó

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí; sin ella la formación de nuevas generaciones corre riesgo, dice

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

Este 16 de enero entra en vigor la prohibición de vapeadores en México; prevén sanciones de hasta ocho años de prisión

Retiros por desempleo en Afores alcanzan máximo histórico en 2025; salen casi 39 mil mdp por crisis laboral

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos

VIDEO: Cuba recibe con honores los cuerpos de militares muertos en Venezuela; ambiente es de coraje nacionalista más que de luto

La líder de la oposición venezolana, , aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla, el ”, dijo Machado, sin aclarar si le dio la insigna a Trump ni si él se la quedó; luego narró una anécdota sobre el revolucionario latinoamericano Simón Bolívar.

“Hace 200 años, el general (Marqués de) Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen de George Washington. Desde entonces, Bolívar conservó la medalla el resto de su vida”.

“Doscientos años de historia, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”.

Corina Machado se reunió con Trump al mediodía y luego tuvo una reunión en el Capitolio, al salir dio un breve mensaje a la prensa, en el que destacó que Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos.

