Trump presume que María Corina Machado le obsequió su Nobel de la Paz; "un gesto maravilloso", dice

“Toro Fest 69 Edición”: Félix Salgado celebra su cumpleaños a lo grande; pobladores claman “unión pa' que sea gobernador”

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

Retiros por desempleo en Afores alcanzan máximo histórico en 2025; salen casi 39 mil mdp por crisis laboral

Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido; piden apoyar al hijo del subprocurador de justicia de Hidalgo quien busca cargo

Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos

VIDEO: Cuba recibe con honores los cuerpos de militares muertos en Venezuela; ambiente es de coraje nacionalista más que de luto

El presidente de EU, , aseguró este jueves que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.

Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

Machado había adelantado que presentó a Trump la medalla del Nobel de la Paz, durante su primer encuentro en , 12 días después, de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una misión en Caracas para deponer al presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York, acusado de narcotráfico.

Previo a que el mandatario se reuniera con Machado, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.

Pese al encuentro entre la líder opositora y Trump, la Administración republicana insistió este jueves en que el ejecutivo venezolano dirigido actualmente por Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo cumpliendo con las exigencias de Washington, destacando el tema petrolero.

