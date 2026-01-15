Más Información
El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.
Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.
El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".
Lee también Machado destaca compromiso de EU con la transición democrática tras reunión con Trump; "la sociedad venezolana está unida", afirmó
Machado había adelantado que presentó a Trump la medalla del Nobel de la Paz, durante su primer encuentro en Washington, 12 días después, de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una misión en Caracas para deponer al presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York, acusado de narcotráfico.
Previo a que el mandatario se reuniera con Machado, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.
Pese al encuentro entre la líder opositora y Trump, la Administración republicana insistió este jueves en que el ejecutivo venezolano dirigido actualmente por Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo cumpliendo con las exigencias de Washington, destacando el tema petrolero.
María Corina Machado presenta su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana
