EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

Machado destaca compromiso de EU con la transición democrática tras reunión con Trump; "la sociedad venezolana está unida", afirmó

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí; sin ella la formación de nuevas generaciones corre riesgo, dice

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

Este 16 de enero entra en vigor la prohibición de vapeadores en México; prevén sanciones de hasta ocho años de prisión

Retiros por desempleo en Afores alcanzan máximo histórico en 2025; salen casi 39 mil mdp por crisis laboral

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos

VIDEO: Cuba recibe con honores los cuerpos de militares muertos en Venezuela; ambiente es de coraje nacionalista más que de luto

La principal líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, , aseguró este jueves, tras haberse reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el mandatario está totalmente "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos". Dijo que le impresionó "lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela". Añadió que le afirmó que "la sociedad venezolana está unida".

Agregó que "más de 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Vivir con libertad, dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijo de vuelta en casa y para que ello ocurra tiene que haber democracia y libertad".

Calificó la reunión con como "excelente. Pudimos conservar con calma... el momento tan difícil que vivimos y tan lleno de esperanza por los cambios que vienen.

"Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no sólo construir instituciones democráticas, sólidas, estables, sino también atender nuestra gente... no sólo en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento y de organización, y de atención a la enorme crisis venezolana, la ausencia de empleos, el colapso en la seguridad, la educación".

Corina Machado mencionó que habló Edmundo González Urrutia y "dijo que es un día histórico".

María Corina se reunió con un grupo bipartidista de senadores en la oficina del líder de la minoría del Senado, Dick Durbin, en el Capitolio de los Estados Unidos, después de reunirse con el Trump más temprano.

TEMAS RELACIONADOS

