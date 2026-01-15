La principal líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este jueves, tras haberse reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el mandatario está totalmente "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos". Dijo que le impresionó "lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela". Añadió que le afirmó que "la sociedad venezolana está unida".

Agregó que "más de 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Vivir con libertad, dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijo de vuelta en casa y para que ello ocurra tiene que haber democracia y libertad".

Calificó la reunión con Trump como "excelente. Pudimos conservar con calma... el momento tan difícil que vivimos y tan lleno de esperanza por los cambios que vienen.

Lee también VIDEOS: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela", dice María Corina Machado tras reunión con presidente de EU

"Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no sólo construir instituciones democráticas, sólidas, estables, sino también atender nuestra gente... no sólo en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento y de organización, y de atención a la enorme crisis venezolana, la ausencia de empleos, el colapso en la seguridad, la educación".

Corina Machado mencionó que habló Edmundo González Urrutia y "dijo que es un día histórico".

María Corina se reunió con un grupo bipartidista de senadores en la oficina del líder de la minoría del Senado, Dick Durbin, en el Capitolio de los Estados Unidos, después de reunirse con el Trump más temprano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss