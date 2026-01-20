La IA hiperrealista detrás de la impactante recreación de la captura de Maduro

En medio de la tensión global que dejó la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, la operación orquestada por Trump que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores; una mirada situada en el centro de la acción se apoderó de la conversación en redes sociales, al mostrar una dramatización con un toque hiperrealista creada con Inteligencia Artificial.

Con una copa de whisky en la mano y un semblante angustiado, en el cortometraje se observa la reacción de Maduro ante la presencia de las fuerzas armadas de EU en la capital venezolana, mientras que a bordo de un lujos automóvil, Donald Trump da la orden de captura. Este preámbulo bastó para mantener a miles de internautas al borde del suspenso durante los casi dos minutos que dura el clip.

Sebastián Rangel, mejor conocido en redes sociales como @soysarf, es el creador audiovisual detrás de “La Caída de Maduro”, el clip que retrató al estilo de Hollywood la polémica captura del dictador venezolano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el cineasta independiente contó acerca del proceso creativo que hay detrás del video realizado con IA que le mostró al mundo las imágenes de un momento histórico, que pocos pudieron presenciar en primer plano.

En un contexto donde el uso de la IA y el mundo del arte se encuentran en constante debate, donde muchos aseguran que la inmediatez absorbió a la creatividad, el cortometraje del venezolano Sebastián Rangel marcó la pauta para reconstruir los detalles de una escena sin precedentes.

Sebastián tiene una formación en comunicación social, sin embargo resaltó que sus conocimientos en realización audiovisual los adquirió de forma autónoma, por medio de cursos y la pasión por el cine que lo acompañó desde muy joven.

“Comencé a crear videos a los 15 años, cuando mi mamá me regaló un iPhone 4S, eso me permitió empezar a explorar con la cámara y no tardó mucho en surgir el deseo de querer hacer una película con el mismo teléfono; con ayuda de mis amigos, después de dos años logramos terminarla y la estrenamos en mi pueblo natal”, dijo.

Este fue el inicio de los proyectos que lo llevaron a ser reconocido localmente, donde su cortometraje “Sueño Lúcido” fue finalista en el Festival Nacional de Cine Venezolano.

“Cuando llegué a la Universidad sentía que ya lo sabía todo. Gran parte de lo que aprendí fue en los cursos de cine que tomé a los 17 años y, sobre todo, lo que sé lo adquirí viendo películas, creando y practicando”, mencionó.

Durante su carrera, se encontraba grabando contenido para YouTube, donde algunos de sus videos se hicieron virales, e incluso tuvo la oportunidad de colaborar con algunas marcas.

El cineasta independiente capturó la atención de los venezolanos. Foto: Sebastián Rangel

La escena que miles de venezolanos esperaban ver

El realizar cortometrajes con poco presupuesto en sus inicios, fue un parteaguas para saber cuál es su vocación y gracias a herramientas como la Inteligencia Artificial, creativos como el venezolano pueden explorar un paso más allá con piezas audiovisuales de alta calidad como lo que se aprecia en “La Caída de Maduro”.

La dramatización que acaparó los reflectores durante los últimos días, se produjo en 16 horas y nació del llamado colectivo por saber que fue lo que pasó durante la captura del líder chavista; “Apenas sucedió el evento, no recuerdo por qué, pero se me ocurrió la idea y me senté a hacer la historia para mostrarle a los venezolanos lo que no pudimos ver”.

El cortometraje creado con Inteligencia Artificial se volvió viral en redes sociales. Foto: Sebastián Rangel

¿Cómo se logra el realismo en las imágenes generadas con IA?

Algunas de las plataformas que fueron utilizadas en este video, destacan herramientas como Higgsfield AI, una página enfocada en proporcionar control avanzado de cámara y movimiento humano. Otra de las apps clave para la elaboración del cortometraje fue ElevenLabs para las voces.

A pesar de que la IA tiene la capacidad de generar clips ante las peticiones específicas de cualquier operador por medio de un prompt, el trabajo que lleva detrás se enfoca a la construcción de cada escena a detalle y horas de edición.

"La idea salió de simplemente expresarme artísticamente. Durante toda mi vida cada vez que algo me gusta, siento una necesidad de expresar lo que me apasiona”, señaló.

La IA como herramienta de creación capaz de empoderar al cine independiente

Sobre el eterno debate entre la IA y la comunidad artística, la postura de Rangel es clara: “siento que la IA va a empoderar a los cineastas independientes como yo, que no tenemos a 500 personas en producción o el dinero para contar estas historias. Ahora ya no hay que pagar miles de dólares para crear”.

“No quiero que la gente piense que se está tratando de reemplazar el cine con IA, sino que se sepa que la IA nos permite hacerlo porque no tenemos los recursos. Las películas de Hollywood estoy seguro que van a usar esta herramienta como lo que es, sin reemplazar la producción de las cintas”, agregó.

¿Cuál es el futuro de los videos creados con IA?

Gracias a la viralidad de su video, su trabajo obtuvo reconocimiento internacional, abriendo la conversación sobre el valor de la IA como una herramienta que beneficiará el futuro del cine independiente. "Espero que sigan saliendo oportunidades para trabajar, no solo con Inteligencia Artificial, sino en producciones reales".

“Esto es simplemente una nueva tecnología y la gente apenas se está adaptando; algunos están renuentes de usarla, pero sin duda este es el futuro”, concluyó.

