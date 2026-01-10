Más Información

¿Cuáles son los cambios en la pirámide alimenticia de Trump? EU dice adiós a productos ultra procesados

Stranger Things vuelve: ¿cuándo se estrena el documental sobre el rodaje de la quinta temporada?

¿Por qué Donald Trump quiere Groenlandia? Conoce los aspectos relevantes de la isla

¿Cuántos Eclipses habrá este 2026? Conoce sus fechas exactas

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿dónde realizar el trámite de manera presencial si soy cliente Telcel?

Con el objetivo de combatir enfermedades como la obesidad en Estados Unidos, el gobierno de acaparó los reflectores al lanzar un nuevo esquema en la en la que se rechaza el consumo de productos ultra procesados.

Esta medida busca mejorar la esperanza de vida de las personas, pues aseguran que el 50% de los estadounidenses está diagnosticado con diabetes o prediabetes y, el 75% de los adultos padecen enfermedades crónicas.

La nueva pirámide fue presentada por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Robert F. Kennedy Jr. bajo el lema ‘Make America Healthy Again (MAHA)’. A continuación te diremos cuáles son los cambios que propone.

La La nueva pirámide es una guía sencilla diseñada para ayudar a los estadounidenses a consumir alimentos reales e integrales. Foto: Freepik
¿Cuáles son los cambios en la pirámide alimenticia de Trump?

La nueva pirámide es una guía sencilla diseñada para ayudar a los estadounidenses a consumir alimentos reales e integrales de forma consistente, priorizando la comida rica en nutrientes y reduciendo la dependencia a los productos ultra procesados, con ayuda de la ciencia nutricional para promover la salud diaria.

Su formato es una pirámide invertida con igualdad de entre el grupo de proteínas, lácteos y grasas saludables, por el otro lado muestra una cantidad equivalente de frutas y verduras; al final del esquema se aprecia una pequeña parte de granos integrales.

Orden de prioridad de la nueva pirámide de alimentación de EU. Foto: HHSGov
  • Proteínas, lácteos y grasas saludables

Cada comida debe priorizar proteínas de alta calidad y ricas en nutrientes, tanto de origen animal como vegetal, acompañadas de grasas saludables provenientes de alimentos integrales como huevos, mariscos, carnes, lácteos enteros, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates.

  • Frutas y verduras

Este programa busca priorizar el consumo de verduras y frutas, ya que son esenciales para una nutrición completa por los nutrientes naturales sin ser procesadas

  • Granos integrales

Otro de los cambios significativos viene en el último grupo, donde se recomienda el consumo de cereales integrales ricos en fibra sobre los carbohidratos refinados y altamente procesados.

El consumo excesivo de productos procesados contribuye al aumento de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Foto: Freepik
