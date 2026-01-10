¿Cuáles son los cambios en la pirámide alimenticia de Trump? EU dice adiós a productos ultra procesados

Con el objetivo de combatir enfermedades como la obesidad en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump acaparó los reflectores al lanzar un nuevo esquema en la pirámide alimenticia en la que se rechaza el consumo de productos ultra procesados.

Esta medida busca mejorar la esperanza de vida de las personas, pues aseguran que el 50% de los estadounidenses está diagnosticado con diabetes o prediabetes y, el 75% de los adultos padecen enfermedades crónicas.

La nueva pirámide fue presentada por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Robert F. Kennedy Jr. bajo el lema ‘Make America Healthy Again (MAHA)’. A continuación te diremos cuáles son los cambios que propone.

Leer también: ¡South Park lo predijo! Capítulo de 2014 causa furor por prever el cambio a la pirámide alimenticia en EU

La La nueva pirámide es una guía sencilla diseñada para ayudar a los estadounidenses a consumir alimentos reales e integrales. Foto: Freepik

¿Cuáles son los cambios en la pirámide alimenticia de Trump?

La nueva pirámide es una guía sencilla diseñada para ayudar a los estadounidenses a consumir alimentos reales e integrales de forma consistente, priorizando la comida rica en nutrientes y reduciendo la dependencia a los productos ultra procesados, con ayuda de la ciencia nutricional para promover la salud diaria.

Su formato es una pirámide invertida con igualdad de entre el grupo de proteínas, lácteos y grasas saludables, por el otro lado muestra una cantidad equivalente de frutas y verduras; al final del esquema se aprecia una pequeña parte de granos integrales.

Orden de prioridad de la nueva pirámide de alimentación de EU. Foto: HHSGov

Proteínas, lácteos y grasas saludables

Cada comida debe priorizar proteínas de alta calidad y ricas en nutrientes, tanto de origen animal como vegetal, acompañadas de grasas saludables provenientes de alimentos integrales como huevos, mariscos, carnes, lácteos enteros, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates.

Frutas y verduras

Este programa busca priorizar el consumo de verduras y frutas, ya que son esenciales para una nutrición completa por los nutrientes naturales sin ser procesadas

Granos integrales

Otro de los cambios significativos viene en el último grupo, donde se recomienda el consumo de cereales integrales ricos en fibra sobre los carbohidratos refinados y altamente procesados.

El consumo excesivo de productos procesados contribuye al aumento de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Foto: Freepik

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs