"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

México no ha sido convocado al Consejo de Paz de Trump; Alicia Bárcena reafirma apuesta por organismos multilaterales

Caso Axe Ceremonia: Familia de Miguel Ángel Rojas coloca contador frente a Juzgado; llevará recuento de días que el proceso lleva detenido

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Caracas.— Al menos una decena de dirigentes miembros del Movimiento Estudiantil universitario de Venezuela protestaron este miércoles para exigir la “libertad inmediata” de los presos políticos, y particularmente de los estudiantes de educación superior, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero.

Los líderes estudiantiles bloquearon la entrada principal del campus principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV, pública), en Caracas, con pupitres y colgaron pancartas con las fotos y nombres de presos políticos de distintas universidades.

Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, dijo a EFE que hicieron la protesta “por todos esos jóvenes que hoy son presos políticos”, pero, añadió, también por los ucevistas.

Destacó al estudiante Roalmi Cabeza y al dirigente político Jesús Armas, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV y actualmente encarcelado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Suárez pidió la libertad de los presos políticos jóvenes del país, a quienes, afirmó, “se les truncó el futuro por pensar distinto”. Asimismo, declaró que “no puede existir ninguna transición en este país mientras existan presos políticos”.

Aseguró que la UCV “no se va a quedar callada” y seguirá en su exigencia por los presos políticos.

En la manifestación también participaron los líderes estudiantiles de la Universidad Simón Bolívar (USB, pública) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, privada).

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos, informó la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees. A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.

En este contexto, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez. Trump dijo en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Rodríguez. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”. Agencias

