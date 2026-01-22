Más Información
Caracas.— Al menos una decena de dirigentes miembros del Movimiento Estudiantil universitario de Venezuela protestaron este miércoles para exigir la “libertad inmediata” de los presos políticos, y particularmente de los estudiantes de educación superior, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero.
Los líderes estudiantiles bloquearon la entrada principal del campus principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV, pública), en Caracas, con pupitres y colgaron pancartas con las fotos y nombres de presos políticos de distintas universidades.
Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, dijo a EFE que hicieron la protesta “por todos esos jóvenes que hoy son presos políticos”, pero, añadió, también por los ucevistas.
Destacó al estudiante Roalmi Cabeza y al dirigente político Jesús Armas, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV y actualmente encarcelado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Suárez pidió la libertad de los presos políticos jóvenes del país, a quienes, afirmó, “se les truncó el futuro por pensar distinto”. Asimismo, declaró que “no puede existir ninguna transición en este país mientras existan presos políticos”.
Aseguró que la UCV “no se va a quedar callada” y seguirá en su exigencia por los presos políticos.
En la manifestación también participaron los líderes estudiantiles de la Universidad Simón Bolívar (USB, pública) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, privada).
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos, informó la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees. A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.
En este contexto, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez. Trump dijo en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Rodríguez. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”. Agencias
