Más Información

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

El primer ministro de , Jens-Frederik Nielsen, dijo desconocer el contenido del acuerdo concluido en la víspera por Donald Trump y el secretario general de la , Mark Rutte, sobre el futuro de esta isla ártica pretendida por el presidente estadounidense.

"No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país", lamentó en rueda de prensa en Nuuk, la capital de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la alianza atlántica.

Después de amenazar con imponer aranceles a sus aliados europeos que se opusieran a sus ambiciones en Groenlandia, Trump cambió el tono el miércoles durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

El mandatario estadounidense descartó usar la fuerza para tomar la isla y, después de su reunión con Rutte, dio marcha atrás en su amenaza arancelaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Foto: AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Foto: AP

¿En qué consiste el acuerdo Trump-OTAN sobre Groenlandia?

Según el mandatario republicano, la reunión con el jefe de la OTAN sirvió para pactar "el marco de un futuro acuerdo" sobre esta isla rica en minerales.

"Nadie más que Groenlandia y Dinamarca están facultados para celebrar acuerdos sobre la isla y el Reino de Dinamarca", replicó Nielsen desde Nuuk.

La soberanía y la integridad territorial de la isla "son nuestra línea roja", subrayó.

Pocos detalles sobre el acuerdo se conocen por ahora, pero Trump aseguró a periodistas que Estados Unidos logró "todo lo que buscaba" y "para siempre".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, explicó que el trabajo continuaría en "dos ejes": uno centrado en la OTAN y otro en las relaciones de Dinamarca y Groenlandia con Estados Unidos.

Sobre la alianza militar, Frederiksen dijo que todos sus integrantes están de acuerdo "en la necesidad de una presencia permanente de la OTAN en la región ártica".

Sobre el segundo eje, la dirigente dijo que no quería "entrar en el detalle de las discusiones".

El ministro danés de Relaciones exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo que una oportunidad "se abre para que podamos de nuevo tener una verdadera negociación entre el reino, o sea Dinamarca y Groenlandia de un lado, y Estados Unidos del otro", en una conferencia de prensa conjunta con su homóloga sueca Maria Malmer Stenergard.

Según una fuerte cercana a las negociaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

La idea de colocar las bases estadounidenses en Groenlandia bajo soberanía de Washington no fue abordada, indicó esta fuente a AFP.

Groenlandia quiere continuar "un diálogo pacífico" sobre su futuro pero con respeto a su "derecho a la autodeterminación", afirmó el primer ministro groenlandés.

Nielsen también señaló que si su población debe escoger entre permanecer en Dinamarca o unirse a Estados Unidos, "escogemos el Reino de Dinamarca, escogemos la Unión Europea, escogemos la OTAN".

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Mi hijo es ciudadano”: la detención de un niño de 5 años por agentes del ICE en Minnesota desata indignación. Foto: Captura de pantalla / TikTok

“Mi niño es estadounidense, déjenlo en paz”: video viral exhibe detención de menor de 5 años por ICE

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México Requisitos y ubicación de los módulos. Foto: Especial

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México? Requisitos y ubicación de los módulos

Pago de pensión IMSS en febrero se retrasa: adultos mayores ya tienen fecha de depósito. Foto: Especial / IMSS

IMSS retrasa pago de pensión a adultos mayores de febrero: esta es la fecha exacta del depósito

Foto: Fernanda Rojas / El Universal

¿Quieres visa para Estados Unidos? Estas son las 10 ciudades en México donde puedes tramitarla ya

Pixabay

Semana del Teatro en Chicago con boletos desde $15 dólares: Fechas y funciones

Foto cortesía: Christian Thompson/Disneyland Resort

Año Nuevo Lunar, Star Wars y más novedades para el 2026 en Disneyland California