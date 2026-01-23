Ryan James Wedding, ex snowboarder olímpico y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue puesto bajo custodia y trasladado a Estados Unidos en un operativo conjunto entre agencias de seguridad. Las versiones oficiales de EU y México coinciden en la cooperación, pero difieren en algunos detalles del arresto.

¿De qué acusan a Ryan James Wedding?

La detención de Ryan James Wedding, ciudadano canadiense de 44 años que figuraba en la lista de los fugitivos más buscados del FBI, se confirmó la mañana del viernes 23 de enero a través de diversas fuentes policiales y agencias informativas especializadas. Wedding estaba sujeto a una recompensa de 15 millones de dólares por información que contribuyera a su captura, debido a cargos de tráfico de cocaína, asesinato y crimen organizado transnacional.

Las autoridades de Estados Unidos señalan que Wedding operó en coordinación con el Cártel de Sinaloa para trasladar cocaína desde Colombia hacia el territorio estadounidense y canadiense, y que presuntamente ordenó el asesinato de un testigo federal en 2025. La investigación y persecución de su red se enmarcan en esfuerzos de organismos especializados en seguridad internacional.

Ryan Wedding; exmiembro del Equipo Nacional Canadiense de Esquí Freestyle más buscado por el Gobierno de Estados Unidos Foto: AP

¿Operativo del FBI en México para detener a RyanWedding?

El director del FBI, Kash Patel, atribuyó la captura de Wedding a un operativo conjunto con autoridades mexicanas. “Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, declaró, al agradecer la cooperación.

"Un tremendo agradecimiento al gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, y los militares y las fuerzas del orden en México trabajando codo a codo con nuestros equipos en el terreno para detener anoche en la Ciudad de México a Ryan Wedding", dijo.

Patel sostuvo que se trató del “sexto fugitivo más buscado del FBI detenido en el último año”, y afirmó que el operativo se concretó mediante una coordinación interinstitucional. En una conferencia en Ontario, destacó que “fue una gran operación que se concretó con éxito interinstitucional”, al referirse a la participación directa de equipos del FBI en territorio mexicano.

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas

De acuerdo con Vanity Fair, el FBI colaboró con autoridades mexicanas para la detención de Wedding, quien fue puesto bajo custodia estadounidense por el Equipo de Rescate de Rehenes del FBI (HRT), la misma unidad que participó recientemente en la captura de Nicolás Maduro. Patel declaró a la revista que “esta fue una operación compleja y de alto riesgo, con cero márgenes de error”, y afirmó haber sido testigo directo del trabajo conjunto entre agentes estadounidenses y mexicanos.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la entrega voluntaria del canadiense fue resultado del trabajo coordinado entre ambos gobiernos. “Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”, declaró, al señalar que el caso representa un golpe contra las organizaciones criminales transnacionales.

Ryan Wedding se entregó voluntariamente, afirma Harfuch

En México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras la visita del director del FBI, Kash Patel, se concretó la salida hacia Estados Unidos de dos objetivos prioritarios, entre ellos un ciudadano canadiense identificado como Ryan Wedding.

De acuerdo con García Harfuch, el canadiense “se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos”, como resultado de las reuniones sostenidas entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El funcionario detalló que los encuentros se realizaron con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

“El trabajo coordinado ya ha producido resultados concretos”, señaló el secretario, al destacar que las reuniones se desarrollaron “en un ambiente de respeto” y con el compromiso de fortalecer el intercambio de información entre ambos países, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

García Harfuch indicó que el director del FBI partió ese mismo día rumbo a Estados Unidos, acompañado de “una persona no estadounidense detenida por autoridades mexicanas de los diez más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente”.

La versión de las autoridades mexicanas subraya la cooperación institucional y la coordinación diplomática como ejes del caso, sin detallar los pormenores operativos de la detención.

En contraste, funcionarios estadounidenses describieron el caso como resultado de un operativo de alto riesgo encabezado por el FBI, lo que muestra diferencias en el énfasis narrativo sobre las circunstancias de la captura y entrega de Wedding.

Foto: Captura de pantalla en X

