Ryan James Wedding nació el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Ontario, Canadá. Durante su adolescencia se integró al Equipo Nacional Canadiense de esquí freestyle y, según registros deportivos oficiales, obtuvo una medalla de bronce en 1999 y una de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de 2001. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 compitió en slalom gigante y finalizó en el lugar 24, tras lo cual abandonó su carrera deportiva.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras retirarse del deporte Wedding incursionó en actividades empresariales que derivaron en investigaciones por delitos relacionados con drogas.

En 2006, la Real Policía Montada de Canadá cateó un inmueble vinculado con cultivo de marihuana a gran escala; sin embargo, el exatleta no fue imputado al no encontrarse en el lugar. En mayo de 2010, autoridades estadounidenses lo acusaron de intentar comprar cocaína a un agente encubierto, delito por el que fue sentenciado a cuatro años de prisión.

De promesa olímpica a líder criminal transnacional

Tras su liberación en 2011, Wedding salió de Canadá y, según agencias estadounidenses, se estableció en México. El Departamento de Justicia lo identifica como presunto líder de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense ligado al Cártel de Sinaloa y buscado por el FBI (25/12/2025). Foto: Especial

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que la red encabezada por Wedding utiliza estructuras financieras complejas, empresas fachada y criptomonedas para blanquear recursos ilícitos, los cuales se canalizan hacia bienes de lujo como vehículos, motocicletas y obras de arte. En comunicados oficiales, la OFAC lo describe como “un criminal extremadamente violento” con una red de socios en América y Europa.

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding está acusado de dirigir una empresa delictiva, conspiración para la distribución de cocaína y múltiples asesinatos, incluidos homicidios en Canadá y Colombia.

El FBI lo relaciona con el asesinato de un testigo federal estadounidense en Colombia y con otros crímenes vinculados a disputas por cargamentos de droga.

El operativo internacional y la recompensa millonaria

En marzo de 2025, el FBI incluyó a Wedding en su lista de los fugitivos más buscados. Inicialmente ofreció una recompensa de 10 millones de dólares, cifra que fue elevada a 15 millones, según informó la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

El FBI de Los Ángeles difundió números de contacto para recibir información sobre su paradero y señaló que Wedding operaba desde México con protección de grupos criminales. Akil Davis, subdirector del FBI en Los Ángeles, afirmó que el exatleta “pasó de conquistar montañas a liderar una organización dedicada a la distribución de drogas y asesinatos”.

Incautan vehículos de lujo y obras de arte en México

En diciembre de 2025, autoridades mexicanas informaron sobre cateos en inmuebles de la Ciudad de México y el Estado de México, donde se aseguraron drogas, vehículos de alta gama, motocicletas y obras de arte presuntamente vinculadas con la red de Wedding. La cooperación entre los tres países se mantiene bajo el argumento de combatir una estructura criminal con alcance global.

Cateo a propiedades de Ryan Wedding da como resultado el decomiso de 62 motos, pinturas, medallas y droga. (30/12/25) Foto: X @FBILosAngeles

Wedding queda bajo custodia tras operativo conjunto

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que la detención de Ryan James Wedding en México formó parte de una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y mexicanas, la cual calificó como resultado de una cooperación efectiva en materia de seguridad.

A través de un mensaje difundido en la cuenta oficial del FBI en X, Patel confirmó que Wedding fue detenido en territorio mexicano y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas y asesinato. De acuerdo con el funcionario, el exatleta olímpico canadiense se encontraba oculto en México desde hace más de una década y era buscado desde 2024 por su presunta participación en actividades criminales de alto impacto.

Según el director del FBI, Wedding es señalado como integrante del Cártel de Sinaloa y como presunto responsable de dirigir una red transnacional de narcotráfico que movía de manera constante cargamentos de cocaína desde Colombia, pasando por México y el sur de California, con destino a Estados Unidos y Canadá. Patel destacó que esta captura corresponde al sexto fugitivo incluido en la lista de los más buscados del FBI que es detenido en el último año.

El funcionario reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de México y agradeció la colaboración de diversas instancias mexicanas y estadounidenses, al subrayar que la operación fue posible gracias al intercambio de información y a la coordinación entre agencias de ambos países.

Harfuch confirma entrega voluntaria en embajada de Estados Unidos

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ryan James Wedding se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en México. El funcionario explicó que este hecho ocurrió tras la visita del director del FBI al país, en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad.

García Harfuch detalló que durante la visita de Kash Patel se llevaron a cabo reuniones con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la fiscalía general de la República, en las que se revisaron los avances de las operaciones conjuntas para la detención de objetivos prioritarios que representan una amenaza para ambos países.

Añadió que, como resultado de estos encuentros, se acordó fortalecer la coordinación y el intercambio de información, manteniendo como principios el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida. Asimismo, confirmó que el director del FBI regresó a Estados Unidos acompañado de dos objetivos prioritarios, entre ellos el ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ante la representación diplomática estadounidense.

Foto: Captura de pantalla en X

