Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

La unidad de Rescate de Rehenes del FBI actuó junto con las autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia, informó Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones.

Añadió que la captura del exatleta olímpico "se trató de una operación de alto riesgo y sin margen de beneficio.

"Nuestros equipos del FBI HRT actuaron con precisión, disciplina y total profesionalismo junto con nuestros socios mexicanos para traer a Ryan James Wedding de regreso a la justicia. Uno de los criminales más peligrosos del mundo ya no está en las calles".

El grupo es una unidad antiterrorista de élite de nivel 1 en EU, especializada en rescates, contraterrorismo y misiones de alto riesgo a nivel nacional e internacional.

Lee también Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vanity Fair informó que "el FBI colaboró ​​con las autoridades mexicanas, quienes, el jueves, en plena noche, detuvieron a Wedding. Tras una intensa negociación, Wedding fue puesto bajo custodia estadounidense por el Equipo de Rescate de Rehenes del FBI, el mismo equipo que capturó a Nicolás Maduro de Venezuela apenas unas semanas antes".

"Esta fue una operación compleja y de alto riesgo, con cero margen de error. Estuve en el terreno con nuestro equipo en México y fui testigo de un extraordinario trabajo en equipo, precisión y confianza entre nuestros agentes y socios en México",declaró Patel a Vanity Fair."

Tras casi una década prófugo, Ryan Wedding se encuentra ahora bajo custodia estadounidense, donde merece estar".

Ryan Wedding, cartel del FBI por el que ofrecen 15 mdd para localizarlo / Foto: AFP

Equipo élite del FBI estaba listo "para diversas consecuencias" en captura de Wedding

Según el medio, "el equipo de rescate estaba preparado para diversas consecuencias, incluyendo el uso de fuerza considerable para detener a Wedding. Patel y el equipo de rescate del FBI transportaron a Wedding de México a Los Ángeles esta mañana, donde enfrenta cargos de tráfico de cocaína y asesinato, entre otros".

Wedding, de 44 años, es uno de los 10 más buscados del FBI, que ofrecía 15 millones e dólares por información que llevase a su captura.

Lee también Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Es señalado por esta agencia estadounidense de haber dirigido operaciones de trasiego de cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México, como miembro del Cártel de Sinaloa.

Ryan Wedding el exatleta canadiense dentro de la lista de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos Foto: The Canadian Chimpic Association Libray and Archives Canada (2002)

Wedding, la versión moderna de "El Chapo", se entregó en embajada de EU

"Este individuo y su organización Cártel de Sinaloa inundaron de narcóticos las calles de Norteamérica, mataron a muchos de nuestros jóvenes y corrompieron a muchos de nuestros ciudadanos", declaró Patel, en una rueda de prensa a su llegada al aeropuerto de Ontario, en California.

"Es la versión moderna de El Chapo, es la versión moderna de Pablo Escobar", enfatizó, al aludir a los más celebres narcotraficantes latinoamericanos.

Según el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, el exatleta olímpico se entregó en la embajada estadounidense.

"El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo" a Wedding, explicó el ministro mexicano en la red social X.

"Se cree que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y es buscado desde 2024 por cargos de tráfico de cocaína y asesinato", añadió por su parte el director del FBI también en X.

Junto al canadiense también fue entregada al FBI "una persona no estadounidense" que está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, aseguró Harfuch, sin más detalles.

Lee también Tras reunión de Harfuch con director del FBI, trasladan a EU a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales; ambos son objetivos prioritarios

Siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron detenidas en Canadá en noviembre, entre ellas su abogado, y Estados Unidos ha solicitado su extradición.

Wedding, de exatleta olímpico a jefe del narco

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.

Wedding, conocido también como "El Jefe", "Giant" y "Public Enemy", está acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Además sería el responsable de la muerte en enero de 2025 en Medellín (Colombia) de un hombre que iba a prestar testimonio en su contra, según las autoridades estadounidenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc