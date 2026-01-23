Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

El director del FBI, Kash Patel, agradeció a México por la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, a quien se relaciona con el Cártel de Sinaloa.

En una conferencia de prensa en Ontario, dio "un tremendo agradecimiento al gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, y los militares y las fuerzas del orden en México trabajando codo a codo con nuestros equipos en el terreno para detener anoche en la Ciudad de México a Ryan Wedding".

Añadió que "tuve el privilegio de estar allí en un viaje previamente planeado y fue una gran operación que se concretó con éxito interinstitucional".

Agregó que fue "un esfuerzo interinstitucional, liderado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México, y estamos muy agradecidos por esa asociación".

También dio un "especial agradecimiento a nuestro embajador en México, Ron Johnson".

El director del FBI declaró durante la rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

"Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de 'El Chapo' Guzmán'", afirmó.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.

Wedding pasó de ser un destacado atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego, EU.

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el Cártel de Sinaloa, la organización de "El Chapo".

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.

