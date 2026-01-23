"El Botox" duerme en la FEMDO tas detención en Michoacán; espera su traslado a un penal federal

El líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”, César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, pasó la noche en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, en espera de ser trasladado a algún penal federal, probablemente al de máxima de seguridad del Altiplano, lo que podría ocurrir este viernes.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR), que lo tiene a su disposición, cuenta con 48 horas para presentarlo ante el juez que lo requiere para calificar la detención realizada por el Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado de Michoacán y resolver la situación jurídica por los delitos que se les imputan.

A “El Botox” y a sus dos escoltas con los que fue detenido en la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, se les practicaron ayer exámenes médicos para certificar su estado de salud y se les tomó su declaración, así como diversas diligencias de ley.

Carlos Alejandro N, identificado como “El Botox”, es señalado como responsable de extorsiones sistemáticas contra productores de limón en Michoacán. Foto: Especial

No se implementó ningún operativo especial a las afueras de la FEMDO, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), por la permanencia de Sepúlveda Arellano, quien fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, después de ser aprehendido acusado del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y de extorsión a este sector productivo de la Tierra Caliente de Michoacán.

La instalación de "Los Blancos de Troya" en Michoacán

En 2015, “Los Blancos de Troya” surgieron en el municipio de Apatzingán, corazón de la Tierra Caliente de Michoacán, con un mensaje en Facebook en el que anunciaron que su función sería proteger y defender a los ciudadanos del crimen organizado.

“Pueblo michoacano se les informa que por los sucesos que se han estado generando y por las advertencias de grupos criminales el grupo BLANCOS DE TROYA defenderá sus áreas de todo aquel que quiera pasarse de listo, el que venga a pelear va a encontrar putazos no queremos alinear a nadie ni andamos alineando a nadie queremos un Apatzingán libre de cuota, rateros, secuestradores”, señaló.

Acusaron al gobierno de dividir a los grupos comunitarios. “Queremos gente productiva que produzca trabajo, ya que en Apatzingán no contamos con ninguna fábrica de trabajo por parte del gobierno nosotros los apatzinguenses somos los que generamos empleos en toda la región de Apatzingán y sus alrededores porque el gobierno se encargó de separar a los grupos comunitarios y hacerlos rivales”, señalaron.

