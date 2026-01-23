El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer de la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Bótox, generador de violencia señalado como responsable de extorsiones sistemáticas contra productores de limón en Michoacán, así como de diversos homicidios, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este jueves en Puebla, el titular de la SSPC subrayó que el combate a la extorsión es una instrucción directa de la Mandataria federal y uno de los ejes prioritarios de la estrategia de seguridad, especialmente en zonas donde este delito afecta de manera directa a sectores productivos estratégicos.

“Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Bótox, en Michoacán, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán”, dio a conocer García Harfuch.

Detalló que El Bótox es señalado como responsable de múltiples actos de violencia, entre ellos el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo —ocurrido en octubre pasado—, así como de extorsiones agravadas contra productores agrícolas en diversos municipios.

El detenido cuenta con más de seis órdenes de aprehensión por extorsión y al menos tres por homicidio calificado, tanto del fuero local como federal.

La detención

La captura de El Bótox se llevó a cabo la mañana de este jueves en la comunidad de Santa Ana Amatlán, como resultado de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Michoacán.

García Harfuch precisó que no se registraron personas heridas durante esta acción.

Destacó que la detención fue posible gracias a la coordinación permanente entre autoridades federales y estatales, así como la comunicación directa con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, con quien se da seguimiento puntual a las investigaciones relacionadas con esta célula criminal.

García Harfuch reveló que El Bótox intentó escapar durante el operativo, incluso brincando de un domicilio donde se ocultaba, pero fue finalmente asegurado.

También señaló que desde hace tiempo era un objetivo prioritario y que previamente ya habían sido detenidos colaboradores cercanos, incluida una mujer encargada de llevar la contabilidad de la organización criminal que lideraba.

Los Blancos de Troya

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Sepúlveda Arellano encabezaba el grupo delictivo Los Blancos de Troya, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación y de Los Viagras, considerado uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.

Dicho grupo opera en municipios michoacanos de Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec, teniendo como bastión la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán.

Las autoridades señalan que esta organización criminal contaba con una alta capacidad de fuego, incluyendo armas de grueso calibre, drones cargados con explosivos y artefactos improvisados tipo minas antipersonales, utilizados para proteger al líder delictivo y obstaculizar el ingreso de fuerzas de seguridad.

Asimismo, se le atribuye el control de la comercialización del limón amarillo en localidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, donde imponía cuotas mediante amenazas y violencia.

Tras su detención, El Bótox fue trasladado en helicóptero por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México e ingresado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Se prevé que, tras rendir su declaración y ser sometido a exámenes médicos, sea trasladado a un penal de alta seguridad, posiblemente El Altiplano, para quedar a disposición del juez que lo requiere.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que El Bótox fue detenido con otras dos personas, y que cuenta con órdenes de presentación ante la justicia de Estados Unidos.

Empresarios citrícolas piden al gobierno seguir “por el mismo camino”

Productores, empacadores, comercializadores e industriales de limón de la Tierra Caliente aplaudieron la detención de César Sepúlveda Arellano, El Bótox, responsable de extorsión al sector citrícola.

Agregaron que las autoridades deben perseguir y detener a otros operadores, para realmente acabar con este flagelo.

“Qué bueno que agarraron a El Bótox. Eso nos da mucho gusto y sabemos que es una captura importante, porque este sujeto, además de violento, tenía un control importante de las extorsiones a todo el sector limonero, empresarial y comercial en una parte de Apatzingán, dijo a EL UNIVERSAL, Juan Salgado Valencia, productor de limón de Apatzingán.

El también empacador consideró que los operativos de fuerzas estatales y federales fueron clave para orillar al líder criminal a cometer errores y persuadir a su base social a entregarlo.

“Hacía mucho que no veíamos operativos así, tan encima de los delincuentes y hasta con helicópteros artillados, para perseguir y detener a algún jefe delictivo. Entonces, te insisto: eso fue lo que seguramente lo llevó a desafiar con videos al gobierno y a entrar en pánico y desesperación hasta que cometió errores y cayó”, dijo Juan Salgado.

Reconoció que esta detención es un gran paso, “y ahora le pedimos al gobierno que siga en ese camino, porque El Bótox es solamente uno de muchos engranes criminales con esas mismas prácticas delictivas, y hasta que no los agarren a todos, regresará la paz a nuestras casas y a nuestras huertas”.

Juan Antonio Valdés Orozco, empresario del sector de transporte de carga en la industria citrícola, llamó a las autoridades estatales y federales a estar atentas a las posibles represalias de los grupos criminales.

“Vemos que sigue a todo lo que da el operativo [de seguridad] y esperemos que así siga, porque esta gente [los criminales] está herida con la detención del Bótox y no se van a quedar tranquilos. Pero ya con tanto gobierno en las calles ojalá se detengan, porque quien paga las consecuencias siempre es la gente y nuestros trabajadores”, sostuvo el empresario.

Asesino de productores y agentes federales

César Sepúlveda Arellano y su primo, Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias Jandos y/o La Fresa, lideraban la célula criminal Los Blancos de Troya.

Su actividad principal era el cobro de extorsión a toda la cadena productiva de limón.

El homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, perpetrado el pasado 19 de octubre, le costó la persecución y que estuviera tres meses a salto de mata, hasta su detención, ocurrida este jueves.

También es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de dos agentes investigadores de la Fiscalía General de la República, en febrero de 2025.

Los agentes, Sergio Esquivel Zavala y Omar Maldonado Susunaga, quienes habían sido asignados recientemente a la sede de la FGR en Apatzingán, fueron privados de la libertad, torturados y asesinados. Los cuerpos se hallaron en un predio de Zirapetiro, sobre la carretera Buenavista-Apatzingán.