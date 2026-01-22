La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, declaró que así como hubo justicia para Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán, asesinado en octubre pasado por César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, que también se tenga pronto justicia para su esposo, Carlos Manzo.

En declaraciones a medios locales, en Uruapan, Quiroz felicitó a las autoridades federales por la captura del líder criminal

“Es hacerle justicia a Bernardo. Yo envié un mensaje al secretario Omar García Harfuch, que yo esperaba que así como hubo ya justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manzo también y que pronto podamos ver resultados, y que pronto podamos ver a la persona que ordenó matar a Carlos Manzo y que esté tras las rejas”.

Lee también Esposa de Bernardo Bravo reconoce como "paso importante" captura de "El Botox"; considera que aún no se ha alcanzado justicia

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre en la plaza central de Uruapan, durante la inauguración de la Fiesta de las Velas, en el marco de las festividades del día de muertos.

A la fecha hay varias personas detenidas por este caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr