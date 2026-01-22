Más Información

La alcaldesa de Uruapan, , declaró que así como hubo justicia para Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán, asesinado en octubre pasado por César Sepúlveda Arellano, alias , que también se tenga pronto justicia para su esposo, Carlos Manzo.

En declaraciones a medios locales, en Uruapan, Quiroz felicitó a las autoridades federales por la captura del líder criminal

“Es hacerle justicia a Bernardo. Yo envié un mensaje al secretario , que yo esperaba que así como hubo ya justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manzo también y que pronto podamos ver resultados, y que pronto podamos ver a la persona que ordenó matar a Carlos Manzo y que esté tras las rejas”.

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre en la plaza central de Uruapan, durante la inauguración de la Fiesta de las Velas, en el marco de las festividades del día de muertos.

A la fecha hay varias personas detenidas por este caso.

