, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, mencionó durante una conferencia de prensa que ella "no tiene ningún problema" en ser investigada por el homicidio de su esposo .

En un video difundido por la agencia Quadratín Michoacán, se observa a Quiroz referirse a “una persona” que señaló que la alcaldesa debería ser la primera en ser examinada.

Pese a que Grecia calificó los señalamientos como "absurdos", mantuvo su apertura a las investigaciones por parte de elementos de la fiscalía.

Recordó que ella autorizó la revisión de su dispositivo móvil personal para identificar a las personas del grupo de WhatsApp del que se sospechaba, había salido información para dar con el paradero del exalcalde.

Por los hechos recalcó: "Si yo hubiera estado junto a él, yo hubiera dado mi vida por él."

Para finalizar, pidió a la persona que la señaló para ser investigada que también esté abierta a colaborar con las autoridades por las "plazas que vendió y que sabemos por quién es mandada", así como también invitarla a no colgarse del y concentrarse en su trabajo.

