Fuerzas federales aseguraron un taller en el puerto de Veracruz donde presuntamente falsificaban uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas.

Fueron elementos de la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron una orden de cateo en un domicilio en la colonia Malibrán del municipio de Veracruz.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo autorización del juez de Control para poder ingresar a dicho inmueble, donde aseguraron seis máquinas de coser tipo industrial, una máquina cortadora de tela.

Aseguran taller donde se falsifican uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas en Veracruz (19/01/2026). Foto: Especial

Así como seis chalecos verdes camuflados, seis chalecos color negro, algunos con insignias de la Policía Estatal, un chaleco verde con café camuflado, un rollo de tela color café con verde y rojo camuflado, un tramo de tela bordado con el nombre de una institución de las Fuerzas Armadas de México.

Un informe oficial detalló que el operativo se llevó a cabo como parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación iniciada por el delito de falsificación o uso indebido de uniformes, divisas, insignias o siglas de las Fuerzas Armadas.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina – Armada de México y Policía Estatal.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con las diligencias de ley.

