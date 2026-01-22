El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que en el combate a la extorsión en la capital hay avances y se busca bajarla a su mínima expresión.

“Vamos avanzando, no tenemos ninguna dudad de que en la ciudad vamos a lograr el objetivo, que es reducir a su mínima expresión este delito y eventualmente erradicarlo”, aseguró.

El funcionario aseveró que las detenciones por este crimen realizadas por la SSC han aumentado, sumando cerca del 40 % más durante el 2025, así como un crecimiento de aproximadamente 200 % en las judicializaciones por extorsión.

Explicó que el incremento en el número de carpetas de investigación por la extorsión se debe a las modificaciones legales para perseguir el delito de oficio, así como la campaña para denunciar.

“Antes este delito necesitaba forzosamente que hubiera una denuncia, una querella para perseguirse, una de las modificaciones legales que hubo en la ciudad y hubo a nivel nacional, es que ahora se persigue de oficio, y eso sin duda facilita que se investigue este delito y que se abran más carpetas, era el objetivo justamente de la campaña y de la estrategia”.

Expuso que actualmente también se valora la tentativa como extorsión, por lo que también es investigado.

“Entendiendo que las tentativas ya representan una amenaza y una agresión, un ejercicio de violencia contra las personas, hay que recordar que con nuestra reforma legal, la extorsión pasó de ser un delito exclusivamente patrimonial a un delito contra la integridad física, entonces en el momento que hay ejercicio de violencia nosotros ya investigamos como extorsión, estas dos cosas hicieron que incrementara, sobre todo en los primeros meses de 2025, el registro de carpetas de investigación”, afirmó.

EL UNIVERSAL publicó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México las carpetas de investigación por el delito de extorsión mostraron una tendencia al alza equivalente al 260 %, en un comparativo del año 2025 con 2024.

Durante 2025 se contabilizaron mil 704 investigaciones, mientras que en 2024 sumaron 473.

Sobre la cercanía a la realización de la Copa Mundial de Futbol y la posibilidad de implementar medidas adicionales para el combate a la extorsión en la capital, Pablo Vázquez sostuvo que el delito se combatirá independientemente del evento deportivo.

“El Mundial representa desde luego un momento importante en muchos temas para la Ciudad de México, pero el delito de extorsión lo vamos a atender con la máxima prioridad, con o sin Mundial”.

