El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció las acciones del gobierno federal contra la extorsión al sector agroalimentario, tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, en Michoacán.

En un comunicado, el organismo destacó la labor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, al señalar que esta acción representa un avance en el combate a delitos de alto impacto como la extorsión y el cobro de piso.

El CNA indicó que prácticas criminales como la extorsión afectaron de manera directa a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario, particularmente en regiones productivas del país.

Señaló que operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal sobre la posibilidad de recuperar la seguridad y el Estado de derecho, por lo que consideró necesario replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde persisten estos delitos.

El organismo advirtió que la inseguridad en el campo y en las cadenas de suministro no solo pone en riesgo a quienes producen alimentos, sino que también impacta los precios finales, distorsiona los mercados y compromete el abasto oportuno para la población.

Finalmente, el CNA reiteró su disposición para colaborar con autoridades federales, estatales y municipales en el diseño e implementación de estrategias integrales que fortalezcan la seguridad y garanticen condiciones para el desarrollo del sector agroalimentario.

rmlgv