Tras ser trasladado vía aérea a la Ciudad de México, luego de ser detenido en la comunidad de Santa Ana Amatlán, César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El líder de la célula delictiva "Los Blancos de Troya", aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, cuenta con siete órdenes de aprehensión del fuero local y fuero federal.

Un convoy de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo llevó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la FEMDO, de la Fiscalía General de la República, junto con dos hombres más con lo que fue capturado este jueves en un operativo del Ejército, Guardia Nacional, SSPC y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Carlos Alejandro N, identificado como “El Botox”, es señalado como responsable de extorsiones sistemáticas contra productores de limón en Michoacán. Foto: Especial

Se espera que Sepúlveda Arellano rinda su declaración ante el Ministerio Público y se le practiquen los exámenes médicos correspondientes antes de ser llevado a un penal, posiblemente el Altiplano, para ser puesto a disposición del juez que lo requiere.

"Los Blancos de Troya", generadores de violencia en Michoacán

De acuerdo con investigaciones ministeriales, "El Botox”, encabezaba "Los Blancos de Troya", uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán, con alianza con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se tiene conocimiento que dicho grupo criminal opera en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec.

Movilización policiaca por traslado de Cesar Alejandro Sepúlveda, "El Botox", quien llega detenido desde Michoacán hasta la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)(22/01/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Su bastión se encuentra en la comunidad Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán.

Los reportes indican que "Los Blancos de Troya" cuentan con una amplia capacidad de fuego por la posesión de armas de grueso calibre, drones con “bombas” y artefactos explosivos improvisados tipo minas antipersonales, los cuales son utilizados para blindar la zona de resguardo del líder delictivo e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas.

César Alejando mantenía el control de la venta del limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capiri y el Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán, Michoacán.

