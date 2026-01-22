"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que “El Botox” contaba con “varias órdenes de aprehensión” y usaba explosivos contra las autoridades en Michoacán.

“Tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado”, dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos.

Comentó que la última orden de aprehensión fue por el asesinato del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo.

“Este sujeto, en su momento, tuvo vínculos con el Cártel Jalisco, con otros grupos delincuenciales. Como sabemos, usaba, en varias ocasiones, explosivos en contra de las autoridades.

“Cometió bastantes homicidios, y principalmente extorsión”, dijo el titular de la SSPC.

Indicó que con un helicóptero está siendo trasladado por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México, y las órdenes se van a cumplimentar en el reclusorio.

nro