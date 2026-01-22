Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Lagua siguen en proceso legal

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que “” contaba con “varias órdenes de aprehensión” y usaba explosivos contra las autoridades en Michoacán.

“Tenía más de seis órdenes de aprehensión por y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado”, dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos.

Comentó que la última orden de aprehensión fue por el asesinato del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo.

“Este sujeto, en su momento, tuvo vínculos con el Cártel Jalisco, con otros grupos delincuenciales. Como sabemos, usaba, en varias ocasiones, explosivos en contra de las autoridades.

“Cometió bastantes homicidios, y principalmente extorsión”, dijo el titular de la SSPC.

Indicó que con un helicóptero está siendo trasladado por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México, y las órdenes se van a cumplimentar en el reclusorio.

