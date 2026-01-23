Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras la detención de "El Botox", identificado como generador de violencia en Michoacán, se registraron algunos bloqueos de manera aislada.

Sin embargo, aseguró que actualmente no se tienen reportes de nuevos eventos violentos relacionados con esa acción.

Cuestionado sobre la situación de seguridad en la entidad luego de la captura del presunto líder criminal, el funcionario federal señaló que las autoridades mantienen operativos permanentes y que las detenciones continúan como parte de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad con motivo del asesinato del alcalde de Uruapan. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

“Sí, hubo algunos bloqueos y seguimos con las detenciones”, indicó García Harfuch, al precisar que incluso antes de la captura de “El Botox”, durante la misma madrugada, fue detenida una persona cercana a él, quien aportó información clave para concretar su aprehensión.

El titular de la SSPC explicó que el operativo se realizó de manera conjunta con las autoridades del estado de Michoacán, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que permitió contener reacciones violentas posteriores.

García Harfuch subrayó que las operaciones no se han detenido y que actualmente se mantiene la búsqueda de otros integrantes de la misma célula criminal, así como de grupos delictivos distintos que han sido responsables de hechos de violencia en la región.

Carlos Alejandro N, identificado como “El Botox”, es señalado como responsable de extorsiones sistemáticas contra productores de limón en Michoacán. Foto: Especial

“Han continuado las operaciones para detener a otras personas de esta misma célula criminal y de otras también que han generado violencia”, afirmó.

El titular de la SSPC indicó que hubo respuesta muy oportuna por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Michoacán, donde inmediatamente acudieron a las carreteras y a las vías de comunicación donde iniciaron bloqueos, mismos que fueron controlados por estos elementos.

“Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas delincuentes que trabajan para ellos y en este caso fueron los que quemaron, quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue, digamos, una parte de la población. Ayer recibimos cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente está feliz de la detención”, dijo.

Aseguró que los empresarios están felices de esta detención, pues "El Botox", además de extorsionar a limoneros y aguacateros, también lo hacia con gran parte del pueblo. Además, se le relaciona con homicidios, extorsiones y robo de vehículos.

