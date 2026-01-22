Tras el anuncio de la captura de César Arrellano Sepúveda, "El Botox", líder criminal que operaba en la región de Apatzingán, Michoacán, se registraron bloqueos carreteros en algunas carreteras de esta zona.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estatal informó a las 9:27 horas de un bloqueo en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, en el tramo Apatzingán-Tepalcatepec, kilómetro 225+100, “a casusa de detención de líder criminal”.

Medios locales reportaron cierres también en las vías Apatzingán–Aguililla, Uruapan- Los Reyes, Arantepacua–Quinceo y en el tramo Tepalcatepec - Quiroga, a la altura del kilómetro 67.

Lee también Pide matrimonio y termina detenido; conductor de tráiler ingresa con su vehículo a playas de Mazatlán y lo arrestan por daños al ecosistema

Los bloqueos se hicieron con vehículos detenidos en las vías. No se reportó robo ni quema de autos o camiones de carga.

Por la mañana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que se activó un “sistema antibloqueo”, con el despliegue de elementos de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“Esperábamos una reacción, una respuesta de la delincuencia de este tipo. Estábamos preparados”, dijo.

Alrededor de las 11 de la mañana el mismo gobernador aseguró que todos los bloqueos habían sido levantados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr