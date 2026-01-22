Más Información
"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"
Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro
"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026
Culiacán, Sin.- La petición de matrimonio a una joven en las bellas playas del Pacífico, en Mazatlán, por parte de conductor de un tractocamión, ocasionó que la pesada unidad quedara atorada en la arena, lo cual se convirtió en un conflicto legal, ya que autoridades federales evalúan los posibles daños al ecosistema y las sanciones que proceden
Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, advirtió que no se puede permitir este tipo de conductas, como introducir un tráiler a una playa, para una petición romántica.
Señaló que se trató de un acto de alteración al orden público y afectaciones al medio ambiente, por constituir una pesada unidad motriz en un área de playa, por lo que el conductor de la unidad fue llevado ante un juez cívico para que este determine el tipo de sanción que se le va a imponer.
Lee también En medio de la llegada de decenas de paisanos deportados de EU, desmantelan Centro de Atención a Migrantes en Reynosa; fue inaugurado en 2025
La alcaldesa explicó que el reporte que recibió, es que el conductor de un tráiler de una empresa de paquetería, consideró como un acto romántico para pedir matrimonio a una joven, hacerlo a la orilla del mar, por lo que la pesada unidad quedó varada en la arena.
Fue necesario emplear una grúa para poder sacar de la playa el tráiler, cuyas maniobras no fueron fácil de realizar debido a que la arena, no soportó el peso y esto dificultó las acciones.
La delegación de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y la Guardia Nacional evalúan los posibles daños provocados al área natural de la playa y determinaran las posibles sanciones aplicar al responsable.
Explosión e incendio en tienda de abarrotes deja dos lesionados en Mazatlán; fuga de gas, la posible causa
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]