Culiacán, Sin.- La petición de matrimonio a una joven en las bellas playas del Pacífico, en Mazatlán, por parte de conductor de un tractocamión, ocasionó que la pesada unidad quedara atorada en la arena, lo cual se convirtió en un conflicto legal, ya que autoridades federales evalúan los posibles daños al ecosistema y las sanciones que proceden

Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, advirtió que no se puede permitir este tipo de conductas, como introducir un tráiler a una playa, para una petición romántica.

Señaló que se trató de un acto de alteración al orden público y afectaciones al medio ambiente, por constituir una pesada unidad motriz en un área de playa, por lo que el conductor de la unidad fue llevado ante un juez cívico para que este determine el tipo de sanción que se le va a imponer.

Mazatlán tráiler del Grupo “Castores” quedó atrapado en la arena, luego de que el conductor decidiera bajarlo a la playa

Para pedir matrimonio a su pareja.

El conductor fue detenido y la Guardia Nacional junto con PROFEPA evaluaron los posibles daños al entorno natural. pic.twitter.com/f5KyZTHURW — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 22, 2026

La alcaldesa explicó que el reporte que recibió, es que el conductor de un tráiler de una empresa de paquetería, consideró como un acto romántico para pedir matrimonio a una joven, hacerlo a la orilla del mar, por lo que la pesada unidad quedó varada en la arena.

Fue necesario emplear una grúa para poder sacar de la playa el tráiler, cuyas maniobras no fueron fácil de realizar debido a que la arena, no soportó el peso y esto dificultó las acciones.

La delegación de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y la Guardia Nacional evalúan los posibles daños provocados al área natural de la playa y determinaran las posibles sanciones aplicar al responsable.

