Culiacán, Sin.- En el marco de su comparecencia ante diputados locales, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Oscar Rentería Schazarino, pidió guardar un minuto de silencio, en memoria de los policías que han caído en cumplimiento de su labor.

Durante su exposición, detalló que en las acciones conjuntas desarrolladas con la federación el 2025 en Sinaloa, se detuvo tres mil 236 personas, se incautaron 5 mil 271 armas de fuego y 5 mil 832 artefactos explosivos, entre otros logros.

En la glosa en materia de seguridad pública del Cuarto Informe del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el cual fue entregado por escrito en noviembre pasado, el funcionario señaló que durante el último año, Sinaloa se adhirió a la Estrategia Nacional de Seguridad, a través de de la Coordinación Institucional.

Subrayó que en este marco, en el 2025, se logró incautar un millón 209 mil municiones, cinco mil 832 artefactos explosivos improvisados, 336 granadas de mano y ocho mil 573 vehículos, de los cuales cinco mil 643 contaban con reporte de robo y dos mil 930, estuvieron asociados a delitos.

Sobre el tema del combate al narcotráfico, el funcionario estatal resaltó que en el mismo año fueron localizados e inhabilitados 258 laboratorios clandestinos, se decomisaron más de 29 toneladas de drogas y se destruyeron 5 mil 954 plantíos de mariguana y amapola.

En este ejercicio, ante los miembros del Congreso del Estado, Rentería Schazarino explicó que con el fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales se logró detener a 531 personas, se aseguraron 929 armas de fuego, tres mil 197 cargadores y más de un millón 200 mil municiones y 130 granadas.

