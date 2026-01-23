Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense presuntamente detrás de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas, fue arrestado, dijeron fuentes a NBC News.

Las autoridades habían dicho que el exatleta olímpico se escondía en México y estaba siendo protegido por el Cártel de Sinaloa.

Wedding, de 44 años, era buscado por el FBI por cargos de dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas responsable de importar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año a Los Ángeles a través de camiones semirremolque desde México, dijo anteriormente la Fiscal General, Pam Bondi en una conferencia de prensa.

El director del FBI, Kash Patel, había comparado a Wedding con el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, notorio líder del poderoso Cártel de Sinaloa en México.

En marzo, Wedding fue agregado a la lista de los "Diez más buscados" del FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o procesamiento.

Las autoridades mexicanas incautaron en 2025 docenas de motocicletas con un valor estimado de 40 millones de dólares, que se creía eran propiedad de Wedding. También incautaron dos medallas olímpicas, dos vehículos, drogas, obras de arte y otros artículos en varios lugares de la Ciudad de México.

Se espera que más tarde haya una conferencia de prensa sobre el caso

