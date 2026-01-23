Más Información

Ponen candados contra chips fraudulentos

Ponen candados contra chips fraudulentos

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Predial salva arcas locales durante enero y febrero

Predial salva arcas locales durante enero y febrero

¿Cómo se producen las moscas estériles?; esta es la estrategia del gobierno de México contra el gusano barrenador

¿Cómo se producen las moscas estériles?; esta es la estrategia del gobierno de México contra el gusano barrenador

La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico; discusiones con Groenlandia y EU empezarán "muy pronto"

La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico; discusiones con Groenlandia y EU empezarán "muy pronto"

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

, un ex snowboarder olímpico canadiense presuntamente detrás de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas, fue arrestado, dijeron fuentes a NBC News.

Las autoridades habían dicho que el exatleta olímpico se escondía en México y estaba siendo protegido por el Cártel de Sinaloa.

Wedding, de 44 años, era buscado por el FBI por cargos de dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas responsable de importar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año a Los Ángeles a través de camiones semirremolque desde México, dijo anteriormente la Fiscal General, Pam Bondi en una conferencia de prensa.

Lee también

El director del FBI, Kash Patel, había comparado a Wedding con el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, notorio líder del poderoso Cártel de Sinaloa en México.

En marzo, fue agregado a la lista de los "Diez más buscados" del FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o procesamiento.

Las autoridades mexicanas incautaron en 2025 docenas de motocicletas con un valor estimado de 40 millones de dólares, que se creía eran propiedad de Wedding. También incautaron dos medallas olímpicas, dos vehículos, drogas, obras de arte y otros artículos en varios lugares de la Ciudad de México.

Se espera que más tarde haya una conferencia de prensa sobre el caso

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales. Foto: Especial / SAT

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales

Cartilla Militar 2026 en México: ¿es obligatoria? Fechas, requisitos y quiénes deben tramitarla. Foto: Especial

Cartilla Militar 2026 en México: ¿es obligatoria? Fechas, requisitos y quiénes deben tramitarla

“Mi hijo es ciudadano”: la detención de un niño de 5 años por agentes del ICE en Minnesota desata indignación. Foto: Captura de pantalla / TikTok

“Mi niño es estadounidense, déjenlo en paz”: video viral exhibe detención de menor de 5 años por ICE

Visa H-2B. Foto: iStock

Cómo conseguir la visa H‑2B y trabajar en Estados Unidos sin título universitario: guía definitiva 2026

CBX/ iStock/ RoamingPanda

Guía definitiva del CBX 2026: cuánto cuesta y cómo cruzar rápido a Estados Unidos desde Tijuana